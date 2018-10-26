HDP Sözcüsü Oluç'dan ittifak açıklaması

HDP Sözcüsü, İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine önümüzdeki hafta başlanacağını anımsattı.

Bütçeyi, "israf, faiz ve güvenlikçi" olarak nitelendiren Oluç, güvenlik konularına ayrılan ödeneklerin arttırıldığını, tarım desteklerinin düşürüldüğünü ve çiftçi ile küçük esnafın gözardı edildiğini öne sürdü. Oluç, "İsrafın en tipik, açık göstergesi saray harcamalarıdır. Saray harcamaları iki katından fazla arttırılmıştır. Bu kesinlikle kabul edilebilir bir durum değildir." ifadesini kullandı.

Hakkı Saruhan Oluç, HDP'ye yönelik operasyonların devam ettiğini belirterek, bunların "yerel seçim operasyonları" olduğunu ileri sürdü.

Sorular

Yerel seçimlerde CHP ile HDP arasında ittifak olup olmayacağına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Oluç, "Bizim, CHP ile herhangi bir resmi görüşmemiz yoktur. İttifak konusunda ise batı illeri açısından baktığımızda, en geniş demokrasi ittifakının yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bugün, toplumsal muhalefet safında yer alan, iktidar karşısında muhalefette olan bütün kurum ve kuruluşların, yerel seçimlerde sandıkta ittifak yapması gerektiğini özenle vurguluyoruz." dedi.

Gazetecilerin, HDP'nin İstanbul adayı için Celal Doğan'ın adının geçtiğine ilişkin haberleri hatırlatması üzerine Oluç, şu ana kadar sadece İstanbul için değil bütün iller için herhangi bir isim telaffuzlarının olmadığını çünkü daha o aşamaya gelmediklerini söyledi.