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Aktüel HDP Sözcüsü Günay: "Sistem partilerine karşı alternatif olduk"
Aktüel

HDP Sözcüsü Günay: "Sistem partilerine karşı alternatif olduk"

Yeniakit Publisher
2020-10-16 16:59:24 -
HDP Sözcüsü Günay: "Sistem partilerine karşı alternatif olduk"

ANKARA (AA) - HDP Sözcüsü Ebrü Günay, HDP'nin sistem partilerine karşı gerçek bir alternatif olduğunu savundu.

Günay, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında dün partinin 8'nci kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını belirterek "Bundan tam 8 yıl önce, Türkiye halklarına nefes aldırmayı amaçlayan, demokratik bir gelecek inşası için toplanan bizler HDP'yi kurduk. Tekliğin değil, çokluğun partisi olmak için yola çıktık." dedi.

HDP'nin her inanç ve kültürden insanın ortak evi olduğunu iddia eden Günay, şunları söyledi:

"Sistem partilerine karşı gerçek bir alternatif olduk, Türkiye siyasetinde ezberleri bozduk, dengeleri değiştirdik. Meclis ve sokak siyasetini aynı anda ve coşkuyla yürütmek için yola çıktık. HDP'nin 8. yılı, Türkiye halklarına, kadınlara, gençlere, çocuklara, bu ülkenin tüm renklerine, emek veren ve bedel ödeyen yoldaşlarımıza, bizimle yan yana duran dostlarımıza bir kez daha kutlu olsun."

Günay, partinin Türkiye gibi çok kimlikli, çok kültürlü, çok dilli ve çok inançlı bir ülkede tüm farklılıkların hiçbir baskı ve ayrımcı uygulamaya maruz kalmadan varlığını korumasını ve geliştirmesini desteklemeye devam ettiğini ifade etti.

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