HDP, SİHA'ları hedef aldı

HDP Sözcüsü Ebru Günay, Mehmetçik'in sınır ötesi operasyonlarından rahatsız oldu, sözde üst düzey PKK'lı teröristlerin imha edildiği operasyonları eleştirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 25 gün geçti. Asker ve polisin ilk günden itibaren alanda bulunması HDP'yi rahatsız etti. HDP Mardin Milletvekili ve Sözcüsü Ebru Günay, SİHA'ları hedef alarak, Mehmetçik'in deprem zamanı bile operasyonlarına devam etmesinden rahatsız oldu.

Partinin sözcüsü Ebru Günay, güvenlik güçlerinin etkisiz hale getirdiği teröristlerin yasını tutarak terörle mücadeleyi eleştirdi.

Günay, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Asker, depremden hemen sonraki gün depremzedeleri enkazdan kurtarmak yerine Suriye'de ve Irak'ta sınır ötesi operasyona devam etmektedir, bombardımanlarını sürdürmektedir. Suriyeli Kürtler ve Şengal'deki Ezidiler depremzedelerle dayanışma duygularını paylaşırken buna karşılık olarak da saray SİHA'ları ile bombardımanı sürdürdü. Sarayın böylesi bir dönemde bile operasyona öncelik vermesi her açıdan sorgulanmaya muhtaçtır."

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