  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem HDP, SİHA'ları hedef aldı
Gündem

HDP, SİHA'ları hedef aldı

HDP Sözcüsü Ebru Günay, Mehmetçik'in sınır ötesi operasyonlarından rahatsız oldu ve terörle mücadeleyi eleştirdi. Günay, askerlerin depremzedeleri enkazdan kurtarmak yerine Suriye ve Irak'ta operasyonlarına devam ettiğini belirtti. Ayrıca, sarayın SİHA'ları ile bombardımanı sürdürdüğüne dikkat çekerek, operasyona öncelik vermesinin sorgulanması gerektiğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2023-03-02 22:38:00 -

HDP Sözcüsü Ebru Günay, Mehmetçik'in sınır ötesi operasyonlarından rahatsız oldu, sözde üst düzey PKK'lı teröristlerin imha edildiği operasyonları eleştirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 25 gün geçti. Asker ve polisin ilk günden itibaren alanda bulunması HDP'yi rahatsız etti. HDP Mardin Milletvekili ve Sözcüsü Ebru Günay, SİHA'ları hedef alarak, Mehmetçik'in deprem zamanı bile operasyonlarına devam etmesinden rahatsız oldu.

Partinin sözcüsü Ebru Günay, güvenlik güçlerinin etkisiz hale getirdiği teröristlerin yasını tutarak terörle mücadeleyi eleştirdi.

Günay, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Asker, depremden hemen sonraki gün depremzedeleri enkazdan kurtarmak yerine Suriye'de ve Irak'ta sınır ötesi operasyona devam etmektedir, bombardımanlarını sürdürmektedir. Suriyeli Kürtler ve Şengal'deki Ezidiler depremzedelerle dayanışma duygularını paylaşırken buna karşılık olarak da saray SİHA'ları ile bombardımanı sürdürdü. Sarayın böylesi bir dönemde bile operasyona öncelik vermesi her açıdan sorgulanmaya muhtaçtır."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türk SİHA'larına karşı İran İHA'ları başarısız olmuştu! Ne yapacağını şaşıran Rusya bu kez o ülkeden alıyor
Türk SİHA'larına karşı İran İHA'ları başarısız olmuştu! Ne yapacağını şaşıran Rusya bu kez o ülkeden alıyor

Teknoloji

Türk SİHA'larına karşı İran İHA'ları başarısız olmuştu! Ne yapacağını şaşıran Rusya bu kez o ülkeden alıyor

Yunanistan Bayraktar TB2 SİHA'lara karşı bu İHA'ları kullanacak! Görücüye çıkardılar
Yunanistan Bayraktar TB2 SİHA'lara karşı bu İHA'ları kullanacak! Görücüye çıkardılar

Gündem

Yunanistan Bayraktar TB2 SİHA'lara karşı bu İHA'ları kullanacak! Görücüye çıkardılar

3 ülkeden 24 adet
3 ülkeden 24 adet "ANKA SİHA" siparişi

Teknoloji

3 ülkeden 24 adet "ANKA SİHA" siparişi

Bayraktar TB2 SİHA'ların rakibi peş peşe havalandı! Görüntüler ortaya çıktı
Bayraktar TB2 SİHA'ların rakibi peş peşe havalandı! Görüntüler ortaya çıktı

Gündem

Bayraktar TB2 SİHA'ların rakibi peş peşe havalandı! Görüntüler ortaya çıktı

ANKA Malezya’da ABD ve Çin SİHA’larını geride bıraktı: Dünya semalarında! Yoğun talep, siparişi verdiler
ANKA Malezya’da ABD ve Çin SİHA’larını geride bıraktı: Dünya semalarında! Yoğun talep, siparişi verdiler

Teknoloji

ANKA Malezya’da ABD ve Çin SİHA’larını geride bıraktı: Dünya semalarında! Yoğun talep, siparişi verdiler

Dev rakam! İHA ve SİHA’lara dur durak yok
Dev rakam! İHA ve SİHA’lara dur durak yok

Aktüel

Dev rakam! İHA ve SİHA’lara dur durak yok

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23