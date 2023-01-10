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Siyaset HDP şehit bacısına küfreden Türkkan ile CHP'li Başarır'ın dokunulmazlıklarının görüşüleceği Komisyon Toplantısı'na katılmayacak!
Siyaset

HDP şehit bacısına küfreden Türkkan ile CHP'li Başarır'ın dokunulmazlıklarının görüşüleceği Komisyon Toplantısı'na katılmayacak!

HDP yönetimi, CHP'li Ali Mahir Başarır ile İP'li Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlıklarının görüşüleceği Karma Komisyon Toplantısı'na katılmayacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 23:42:00 - 2023-01-11 00:20:49
HDP şehit bacısına küfreden Türkkan ile CHP'li Başarır'ın dokunulmazlıklarının görüşüleceği Komisyon Toplantısı'na katılmayacak!

 Yeniakit.com.tr 

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında CHP’li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın yargılandığı mahkemeyi basması, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın da Bingöl'deki esnaf ziyaretinde şehit bacısına küfretmesi sebebi ile dokunulmazlıklarının kaldırılması için yarın Karma Komisyon toplantısı düzenlenecek.

Her fırsatta 6'lı masa ile içinde bulunduğu ittifakı yalanlayan HDP yönetimi de, CHP ve İYİ Parti'den sonra, Başarır ve Türkkan'ın dokunulmazlıklarının görüşüleceği Karma Komisyon Toplantısı'na katılmayacağını açıkladı.

Sadece MHP ve AK Partili vekiller katılacak

Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlık dosyalarının görüşüleceği Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’nun 11 Ocak’taki toplantısına katılmayacaklarını açıkladı. CHP ve İYİ Parti’nin ardından HDP’nin de komisyona katılmama kararı aldığı öğrenildi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, komisyona ilişkin açıklamasında, "Bu dosyaların geri çekilip getirilmesinin nedeninin açıklaması gerekiyor" demişti.

İP Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu da "Bu bize ve CHP’ye yönelik seçim çalışmasıdır" ifadelerini kullanmıştı.

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