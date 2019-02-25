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HDP Saadet Partisi’nin adayını desteklemek için adaylarını geri çekti

ŞANLIURFA (İHA) – Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şanlıurfa’da Saadet Partisinin (SP) merkez ilçe ve büyükşehir adaylarını destekleme kararı alarak adaylarını geri çekti.

25 Şubat 2019 Pazartesi 17:54
HDP Saadet Partisi’nin adayını desteklemek için adaylarını geri çekti

ŞANLIURFA (İHA) – Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şanlıurfa’da Saadet Partisinin (SP) merkez ilçe ve büyükşehir adaylarını destekleme kararı alarak adaylarını geri çekti.


Şanlıurfa’da basın açıklaması düzenleyen HDP il yönetimi, Büyükşehir ile merkez ilçeler Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü’de Saadet Partisinin adaylarını destekleme kararı aldıklarını söyleyerek mevcut adaylarını seçimden çektiklerini açıkladı. HDP adına açıklama yapan Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayı Hidayet Enmek, muhalefete güç katmak gerektiğini ve bunun için fedakarlık yapmaya hazır olduklarını belirterek adaylıktan çekildiklerini dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi seçiminde Saadet Partisinin adayı olan Sabahattin Cevheri’yi destekleyeceklerini belirten Enmek, “Ülkede yaşanan toplumsal, siyasal ve ekonomik problemler göz önünde bulundurulduğu zaman biz HDP olarak Urfa’da oluşan bu toplumsal muhalefete destek sunacağız. Özellikle de Urfa halkının umudunu büyütmek ve geliştirmek babında, toplumsal muhalefete güç ve anlam kazandırmak babında, toplumsal muhalefetin destek verdiği Sabahattin Cevheri’ye buradan, kendisine destek sunacağımızı tüm Urfa halkına duyuruyoruz. Karaköprü Belediye Eş Başkan Adayı Rıdvan Yavuz, Haliliye Belediye Eş Başkan Adayı Şerif Bendaş ve Eyyübiye Belediye Eş Başkan Adayı Mahmut Memitanlı ve Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayı Hidayet Enmek olarak Urfa halkı için, Urfa’nın kazanabilmesi için, Urfa’nın bu tekçi, rantçı ve yolsuzluklara bulaşmış belediyecilik anlayışını yok etmek için, ortadan kaldırmak için biz Sabahattin Cevheri adına adaylıklarımızdan çekiliyoruz. Bizler HDP olarak Urfa kazanacak diyoruz. Urfa’nın geleceği için çalışmaya devam edeceğiz. Urfa kazansın diyoruz. Biz de kazanalım, Urfa’da kazansın" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 17:54
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