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Gündem HDP, PKK’lı teröristleri korumak için Irak’a koşmuş
Gündem

HDP, PKK’lı teröristleri korumak için Irak’a koşmuş

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’li iki vekil, Irak ordusu ve peşmergenin, terör örgütü PKK ve YPG’ye yönelik operasyonlarına kalkan olmak için Irak’a gitti.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 10:00:00 -
HDP, PKK’lı teröristleri korumak için Irak’a koşmuş

Türkiye’nin sınır ötesi operasyonları, PKK’nın Sincar’dan çıkarılması ve peşmergenin YPG’yi Irak sınırında kuşatması ile ilgili HDP’li iki vekil bölgeye giderek KDP’nin lideri Mesud Barzani ile görüştü. Görüşmeyi HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş açıkladı. Terör örgütünün yaptıklarının dikkate alınmaması gerektiğini belirten Özgüneş, PKK’yı desteklediklerini şöyle itiraf etti:

Kendileri itiraf etti

“Bu çok iyi bir öneri. Böyle bir öneri gelirse başımız üstüne kabul ederiz. İki gün önce iki vekilimiz oradan döndü ve sayın Mesud Barzani ile görüşmüşler. Daha önce de KNK geldi. Şimdi biz yine hazırız. Sayın Barzani ve hükümeti kabul ettiği taktirde geliriz. Kürt kanının dökülmesini engellemekten daha ala ne olabilir ki? Suç kimin olursa olsun, iktidarları güçlendirmeyelim. Derdimiz kimin haklı kimin haksız olduğu değil, derdimiz Kürtlerin birlik olmasıdır.”

“PKK söz dinlemiyor”

Aynı programa katılan ve daha önce 10 yıl terör örgütünün içinde faaliyet gösteren Armanc Nêrweyi, PKK’nın hiçbir sözü dinlemediğini belirterek, “PKK Güney Kürdistan’daki partileri küçümsüyor, kendini onlara alternatif görüyor. Bu görüşü savunursan nasıl ortadan kaldırmak istediğin partilerle ulusal birlikten bahsedebilirsin? Ben PKK liderliğine kardeş kavgasına karşı duralım diye öneride bulunduğum için beni KDP işbirlikçisi, geri düşünceli gördüler” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

GEDİKLİ

PKK YI ÖNCELİKLE DEVLET KURUMLARINDAN TEMİZLEYELİM SONRA SIRA KANDİLE VE KOMŞU ÜLKELERE GELSİN. ABD Yİ PKK YA SİLAH DESTEĞİ VERMEKLE, AVRUPAYI PKK SEMPATİZANLARINI BARINDIRMAKLA SUCLUYORUZ KENDİMİZ ADAMLARI DEVLETİN MECLİSİNDE EN ÜST KONUMDA TUTUYOR, DEVLETİN KURUMLARINDA MEMUR OLARAK BESLİYORUZ. BU TAM BİR AKIL TUTULMASI DEĞİL Mİ. KENDİMİZ İÇERİDE ETKİN MÜCADELEYİ TAM OLARAK YAPABİLİYOR MUYUZ. SADECE SİLAHLI MÜCADELE İLE BAŞARI MAFYALARLA SAVAŞTA OLUR TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE HER ALANDA VERİLMELİDİR.
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KARADAGLI

SIZIN DERDINIZ KURTLERIN BIRLIK OLMASI DEYIL PKK NIN BIRLIK OLMASI TEK DERDINIZ BU BAKTINIZ PKK DAGILIYOR HEMEN KOSTUNUZ DEYILMI HDP KAPATILMALI
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