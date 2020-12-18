HDP, PKK’lı teröristleri korumak için Irak’a koşmuş

Türkiye’nin sınır ötesi operasyonları, PKK’nın Sincar’dan çıkarılması ve peşmergenin YPG’yi Irak sınırında kuşatması ile ilgili HDP’li iki vekil bölgeye giderek KDP’nin lideri Mesud Barzani ile görüştü. Görüşmeyi HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş açıkladı. Terör örgütünün yaptıklarının dikkate alınmaması gerektiğini belirten Özgüneş, PKK’yı desteklediklerini şöyle itiraf etti:

Kendileri itiraf etti

“Bu çok iyi bir öneri. Böyle bir öneri gelirse başımız üstüne kabul ederiz. İki gün önce iki vekilimiz oradan döndü ve sayın Mesud Barzani ile görüşmüşler. Daha önce de KNK geldi. Şimdi biz yine hazırız. Sayın Barzani ve hükümeti kabul ettiği taktirde geliriz. Kürt kanının dökülmesini engellemekten daha ala ne olabilir ki? Suç kimin olursa olsun, iktidarları güçlendirmeyelim. Derdimiz kimin haklı kimin haksız olduğu değil, derdimiz Kürtlerin birlik olmasıdır.”

“PKK söz dinlemiyor”

Aynı programa katılan ve daha önce 10 yıl terör örgütünün içinde faaliyet gösteren Armanc Nêrweyi, PKK’nın hiçbir sözü dinlemediğini belirterek, “PKK Güney Kürdistan’daki partileri küçümsüyor, kendini onlara alternatif görüyor. Bu görüşü savunursan nasıl ortadan kaldırmak istediğin partilerle ulusal birlikten bahsedebilirsin? Ben PKK liderliğine kardeş kavgasına karşı duralım diye öneride bulunduğum için beni KDP işbirlikçisi, geri düşünceli gördüler” dedi.