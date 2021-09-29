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Siyaset HDP ortağına sinyali çaktı: Eksiksiz yapmaya hazırız
Siyaset

HDP ortağına sinyali çaktı: Eksiksiz yapmaya hazırız

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Halk TV'de açıklamalarda bulunan Mithat Sancar, üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-09-29 22:32:00 -

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Halk TV'den Suat Toktaş'ın sorularını yanıtladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na mesaj veren Sancar, "CHP'nin çabası muhalefete eşik atlatma çabasıdır. Biz üzerimize düşeni eksiksiz yapmaya hazırız" dedi. Sancar ayrıca, eşiği atlatmak için şu an henüz erken olduğunu da belirtti.

Kılıçdaroğlu, Kürt sorununun çözümünde muhatabın HDP olduğunu söylemişti. HDP'den art arda açıklamalar gelmiş, Sezai Temelli İmralı ve teröristbaşı Öcalan'ı işaret etmişti.

HDP'den gelen son açıklama sonrası İYİ Parti cephesinden nasıl bir yorum geleceği merak konusu.

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