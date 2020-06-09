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Aktüel

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 281’inci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 281’inci gününe girdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 11:31:00 -
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 281’inci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 281’inci gününe girdi.


Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 281’inci gününde de devam ediyor. 30 Ağustos 2019’da terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan Süleyman Çetinkaya’nın ablası Zekiye Bozak, 281 gündür HDP önünde eylem yaptıklarını söyledi. Kardeşinin hasreti ile yaşadıklarını aktaran Bozak, "Buradan onlara sesleniyorum, bizi görüyorsanız dönün gelin evinize. Gerçekten dayanamıyoruz, yeter artık. Bu hastalığa rağmen gelip gidiyoruz. Çocukları tek başlarına evde bırakıyoruz. Sırf onun için geliyorum. Yeter beni görüp gelsin istiyorum" dedi.

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