  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sevda Noyan ifade verdi

Çay toplamaya gidenler karantiya alınacak mı? | Koronavirüs pozitif çıkan ailelerin çayını kim toplayacak?

Yaş çay alımı ne zaman başlıyor? | ÇAYKUR 1. sürgü kotası ne kadar?

Bayramda çay toplanabilecek mi? | Sokağa çıkma yasağında çay toplamak yasak mı?

Yurt dışı uçuşları başlıyor mu? | Yurt dışından gelenler karantinaya alınacak mı?
için kalan
Aktüel

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 261’inci günde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 261’inci gününde de devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 16:52:55 -
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 261’inci günde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 261’inci gününde de devam ediyor.


Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 261’inci gününe girdi. İstanbul’da yaşayan Şevket Bingöl, 2014’te Arnavutköy’de ’Bana iş buldular, işe gidiyorum’ diyerek evden çıkıp dönmeyen oğulları Tuncay (19) için 261 gündür evlat nöbeti tutmaya devam ediyor. Bingöl, HDP’nin kendilerine bir açıklama yapması gerektiği yerde, kendilerinden kaçtığını dile getirdi. Bingöl, “Hastalık geldi biz gitmedik. Bayram geldi biz buradayız, çocuğumuzu bekliyoruz. Bu bayramda herkes evinde çoluk çocuğuna sarılmak ve mutlu olmak varken, biz buradayız, bu çadırda bekliyoruz. HDP’nin kapısındayız. HDP, çocuklarımızı götürmüş dağda ölüme terk etmiş. Bizi de burada ölüme terk ediyor. Eğer HDP, vicdanlı bir parti olsaydı, elini vicdanına koyup bizim çocuklarımızı getirecekti. Çünkü bizim çocuklarımızı bunlar götürdü ve çocuğumuzu HDP’den almadan gitmeyeceğiz" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı