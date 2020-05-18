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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 259’uncu günde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 259’uncu günde de devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 14:29:08 -
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 259’uncu günde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 259’uncu günde de devam ediyor.


Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 259’uncu gününe girdi. 9 yıl önce Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 14 yaşındaki oğlunun kaybolduğunu belirten baba Ömer Tokay, çocuğunu piknik bahanesiyle Şırnak’a götürüldüğün, torpilli olan ailelerin çocuklarının geri geldiğini, kendi çocuğunun ise dönmediğini söyledi. Tokay, "Oğlum gel arkadaşlarının yanına dön, burada bayramımız yok, senin için kutlamıyoruz. Biz senin için buradayız, kardeşlerin seni çok özlemişler. 9 aydır eylemdeyim, evde huzur kalmadı, biri eve giriyor diğeri çıkıyor evde huzur yok kimse kimseyi görmek istemiyor, dön kardeş ve ağabeylerinin yanına. Annen seni çok özlemiş ona yardım ederdin, dön tekrar annene yardım et benim yanıma gel, peşmerge veya askerlere teslim ol. 13 arkadaşın geldi bir gün bile ceza yemedi, ailesinin yanındalar. Onlar gül gibi bayram yapacaklar biz ise kutlamayacağız” dedi.

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