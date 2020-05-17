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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 258’inci günde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 258’inci günde devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 15:47:50 -
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 258’inci günde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 258’inci günde devam ediyor.


Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 258’inci gününe girdi. Evlat nöbetindeki ailelerden Kamile Küçükdağ, 2015 yılında Adana’da kaybolan 21 yaşındaki oğlu Engin Küçükdağ için evlat nöbetine katıldığını söyledi. Küçükdağ, "500 sene de geçse bizim çocuklarımız gelmeden, çocuğumuzu almadan buradan gitmeyeceğiz. Onlarda biraz Allah korkusu varsa, biraz vicdan varsa artık yeter, çocuklarımızı bıraksınlar gidelim. Virüs hastalığı dediler, biz eylemimize devam ettik, evimize gitmedik. Ramazan ayı dedik, kalktık gene eylemimize devam ettik. Bayram ağzıdır, hayırlı aydır, yeter artık çocuklarımızı bırakın gidelim. Buradaki bütün anneler perişan olmuş. Ben iki tane çocukla buradayım. 6 senedir onun sesine hasrettim. 6 senedir onun kokusuna hasrettim. Nerede olduğunu bilmiyorum" dedi.

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