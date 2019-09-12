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HDP önünde eylem yapan ailelerin sayısı 25’e yükseldi

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP önünde eylem yapan aile sayısı 10’uncu günde 25’e yükseldi.

12 Eylül 2019 Perşembe 12:24
HDP önünde eylem yapan ailelerin sayısı 25’e yükseldi

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP önünde eylem yapan aile sayısı 10’uncu günde 25’e yükseldi. 8 yıl önce oğlu Mehmet Tokay’ın kaybolduğunu belirten Ömer Tokay, ailelere destek vererek oturma eylemine katıldı.


Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 10’uncu gününde 25’e yükseldi. 8 yıl önce Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 14 yaşındaki oğlunun kaybolduğunu belirten baba Ömer Tokay, çocuğunu piknik havasıyla Şırnak’a götürdüklerini, torpilli olan ailelerin çocuklarının geri geldiğini, kendi çocuğunun ise dönmediğini söyledi. Tokay, "Mehmet 8 yıl önce 14 yaşında lise birinci sınıftayken gitti, şu an 22 yaşında. Oğlum ilk önce internet üzeri görüştükleriyle Şırnak’a gitti, orada il başkanı ile görüşerek hücre evine gönderildi. Ekiplerini tamamladıklarında götürdüler. Çocuğumun gelmesini istiyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 12:24
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