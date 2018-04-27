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HDP o soruyu cevapladı! Akşener ikinci tura kalırsa destekleyecekler mi?

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, 'Meral Akşener ikinci tura kalsa destekler misiniz?' sorusuna 'Önümüzdeki seçim kampanyasına da bağlı. Sokağa çıktığında ne diyeceğine bağlı. Bizim seçmenimize ne diyeceğine bağlı.' diyerek cevap verdi.

27 Nisan 2018 Cuma 16:31
HDP o soruyu cevapladı! Akşener ikinci tura kalırsa destekleyecekler mi?

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, 'Meral Akşener ikinci tura kalsa destekler misiniz?' sorusuna 'Önümüzdeki seçim kampanyasına da bağlı. Sokağa çıktığında ne diyeceğine bağlı. Bizim seçmenimize ne diyeceğine bağlı.' diyerek cevap verdi.

Soru: Meral Akşener ikinci tura kalsa destekler misiniz?

İkinci turun sonucunu belirleyecek olan bizim seçmen kitlemizdir. Önümüzdeki seçim kampanyasına da bağlı. Sokağa çıktığında ne diyeceğine bağlı. Bizim seçmenimize ne diyeceğine bağlı. Demin tarif etmeye çalıştığım şey oydu; birbiriyle militarizm, ret, inkar, yok sayma yarışına giren bir seçim kampanyası yürütülürse, birinci turda bu tür söylemlerle el yükseltebilir, ama ikinci turun sonucunu belirleyecek olan bizim seçmen kitlemiz, demokrasi isteyenler ve barış isteyenlerdir. İsimlerden bağımsız olarak seçeneksiz olmadığımızı söylüyoruz. En zor şartlarda yaşıyoruz, kimse daha kötüsüyle korkutamaz.

Seçmenimize saygısızlık olarak tarif edilecek hiçbir ilişki içinde olmayacağız

Başka isimler konuşulursa, başka öneriler gelirse biz ilkeli açık, savunulabilir her türlü işbirliğine varız. Ama açık işbirliğini göze alamayana, görünmeden, çaktırmadan oy vermek fikrine kapalıyız. Seçmenimize saygısızlık olarak tarif edilecek hiçbir ilişki içinde olmayacağız.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 16:31
  1. HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen
  2. Meral Akşener

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