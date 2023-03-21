HDP o bakanlıkları istedi! Gündeme bomba gibi düştü

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP’nin eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın yaptığı görüşmeye dair bir köşe yazısı kaleme aldı. Selvi, yazısında “HDP’nin CHP liderinden 2 bakanlık ve 4 vekillik talebi olduğunu” iddia etti.

Selvi, şunları kaydetti:

"Merakla beklenen Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesi gerçekleşti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Daha önceki randevu 18 Mart Şehitler Günü’ne denk geldiği için tepki görmüştü. Görüşme öncesinde Kılıçdaroğlu heyecanlıydı. 1 saat süren görüşmeden sonra Kürt sorununu ağzına almadan “Bütün sorunların çözüm yeri Meclis’tir” dedi. Pervin Buldan, “Kürt sorununun çözüm yeri olarak Meclis’i gördüğümüz için bu görüşmeyi Meclis’te yaptık” dedi. Bence daha tutarlı bir ifadeydi.

HDP DESTEK VERECEK Mİ?

Bütün gözler “HDP, Kılıçdaroğlu’na destek verecek mi, vermeyecek mi?” sorusuna çevrilmişti. HDP, ilk görüşmede Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması yapmadı. Ama Kılıçdaroğlu’na destek kararı çoktan alındı. Bunlar görüntü vermek üzere yapılmış ziyaretler. Murat Karayılan ne dedi, “14 Mayıs’ta yalnızca cumhurbaşkanı değil, sistem seçilecektir” dedi. HDP bu çizginin dışına çıkabilir mi?

HDP’NİN TALEPLERİ

Bu arada HDP’nin koşulsuz destek vermesi beklenmesin. HDP’nin birinci önceliği Erdoğan’ın tasfiye edilmesi. Ama başka talepleri de yok değil.

Elbette ki heyetler halindeki görüşmede bu işler konuşulmaz. Pazarlık arka kapı diplomasisi ile yürütülür. CHP ile HDP arasındaki pazarlığı Sezgin Tanrıkurulu’nun yürüttüğü söyleniyor.

HDP’nin iki bakanlık talebinin olduğu ifade ediliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ikiye ayrılarak Çevre Bakanlığı’nın HDP’ye verilmesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ikiye ayrılarak Kültür Bakanlığı’nın HDP’ye verilmesinin üzerinde duruluyor. Kandil’deki teröristler sigara izmaritlerini dahi yere atmıyor ya o nedenle çok çevreciler!

Bir de kulağıma AB Bakanlığı kurulup HDP’ye verilmesi yönünde bir bilgi gelmişti ama gündemden düştü mü nedir, son günlerde konuşulmuyor.

ESPRİ KONUSU DEĞİL

Bakanlık talebi sorulduğunda HDP’liler bunu espri konusu yapıyorlar ama ciddi pazarlıklar yürütüldüğü söyleniyor. Binde iki oyu olan DP’ye bir cumhurbaşkanı yardımcılığı, bir bakanlık ve bir milletvekilliği verilirken, HDP yüzde 10 oyla bakanlık ve vekillik neden istemesin?

4 İLDE MİLLETVEKİLLİĞİ

Ha bir de milletvekili listeleri var. HDP’nin baraj sorunu yok. O nedenle seçime kendi listeleri ile girecekler. Ama 4 yerde DEVA ve Gelecek Partisi’nin listelerinde HDP’lilerin yer alması teklifi gündemde. Mithat Sancar, “CHP Genel Başkanı ile değil, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ile görüşeceğiz” demişti.

Batman, Van, Iğdır ve Hakkâri’de DEVA ve Gelecek listelerinden birer HDP’linin aday gösterilmesinden söz ediliyor."