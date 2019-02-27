0553 313 94 23

HDP Nazilli İlçe Başkanı'na flaş gözaltı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, HDP İlçe Başkanı Sinan Çakmakçı, gözaltına alındı. Çakmakçı, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 18:31
HDP Nazilli İlçe Başkanı'na flaş gözaltı

Aydın'da Nazilli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sabah saatlerinde, HDP İlçe Başkanlığı'na operasyon düzenledi.

Parti binasında yapılan aramanın ardından evrak, dijital malzeme, çeşitli fotoğraflar ve parti karar defterlerine incelenmek üzere el koyuldu. HDP Nazilli Başkanı Sinan Çakmakçı ise gözaltına alındı. Çakmakçı, götürüldüğü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Polis, soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 18:31
  1. Aydın
  2. Nazilli
  3. HDP Nazilli Başkanı Sinan Çakmakçı
  4. Gözaltı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Osmanlıspor'un sırrı "sistem"de
    1. Osmanlıspor'un sırrı "sistem"de
    2. Ankara ve İstanbul'da kaçak tütün..
    3. Anadolu’da Türk Varlığı Açısından..
    4. Bilal Erdoğan Midyat’ta TÜGVA’nın..
    5. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay (1):
    6. Fransa'dan Hindistan ve Pakistan'a..
    7. Siirt'te 3 uyuşturucu ticaretine 3..
    8. Çalıntı sorularla TSK'ye giren..
    9. Van’da trafik kazaları MOBESE’ye..
    10. Köpeğine ateş açan akrabasını başından..
    11. Fransa'dan Hindistan ve Pakistan'a..
    12. Dolu yağışı seçim çalışmasına engel..
    13. Isparta Belediyesi 3.Kitap Fuarı
    14. Dışişleri Bakanlığından Mısır’a taziye..
    15. Tokat’ta “Sosyal Destek Hızır” projesi
    16. Çukurova Basketbol - Beşiktaş maçının..
    17. SANKO Üniversitesi Kilis’te kariyer..
    18. Bursa'da zenginleştirilmiş alüminyumla..
    19. Kan tahlili yaptırmadan önce nelere..
    20. Kayseri'de 2 FETÖ sanığına hapis cezası
    21. WhatsApp kullananlar dikkat! Güvenlik..
    22. Sosyal medyada canlı yayındayken kaza..
    23. Trenden ayrılan vagonlar, yük trenine..
    24. Burhanettin Kocamaz Mersin'de yerel..
    25. Yakalanınca 'Göçmenim' diyen PKK'lı..
    26. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    28. Vali Bilmez’den kurum ziyaretleri
    29. HDP Nazilli İlçe Başkanı'na flaş gözaltı
    30. Kıbrıs Gazisi askeri törenle toprağa..
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor