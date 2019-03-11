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HDP mitinginde skandal! Katil lehine slogan attılar

HDP'nin 31 Mart yerel seçimleri kapsamında düzenlenen Mardin mitinginde, terörist elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı.

11 Mart 2019 Pazartesi 18:47
HDP mitinginde skandal! Katil lehine slogan attılar

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Biz sandıklara gideceğiz. İrademize, geleceğimize, bir arada yaşamaya, ortak vatanımızda demokratik cumhuriyeti inşa etmeye ve hep birlikte özgürlük, barış, demokrasi şarkıları söylemeye gideceğiz." dedi.

Temelli, partisince Mardin’in Kızıltepe ilçesinde otogar yanındaki alanda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, bu toprakların kadim halklarının yüzlerce, binlerce yıldır bir arada yaşadığını belirterek bunun sürmesini arzu ettiklerini söyledi.

Partilileri sandık müşahidi olmaya çağıran Temelli, "Her oy bir devrimdir, her oy geleceğimize sahip çıkmaktır. Oylarımıza sahip çıkalım. Türkiye'nin neresinde bir Mardinli varsa çağıralım gelsin oyunu kullansın, iradesine sahip çıksın. Türkiye'nin neresinde Mardinliler varsa sandığa koşsun. Bu iradeye hep birlikte sahip çıkalım." ifadelerini kullandı.

 Mitingde PKK elebaşı lehine slogan attılar

Programa, HDP Mardin milletvekilleri Mithat Sancar, Pero Dundar, Ebrü Günay, Tuma Çelik, HDP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Türk ile adaylar ve partililer katıldı.

Öte yandan, mitinge katılanlardan bazıları, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attı.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 18:47
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  4. HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli

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