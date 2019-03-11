0553 313 94 23

HDP, Mardin'de büyük hüsrana uğradı! Yine terör propagandası yaptılar

Hakların Demokratik Partisi (HDP) Mardin’in Kızıltepe ilçesinde düzenlediği mitingde büyük hüsran yaşadı.

11 Mart 2019 Pazartesi 20:50
HDP, Mardin'de büyük hüsrana uğradı! Yine terör propagandası yaptılar

HDP, 31 Mart yerel seçimleri hazırlıkları çerçevesinde, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde miting düzenledi. Otogar yanındaki boş arazide düzenlenen mitinge katılım oldukça düşük oldu. Parti yetkilileri alanının dolması için saatlerce bekledi ancak beklenen ilgi olmayınca miting başladı.

Mitinge, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Türk, HDP İl Eş Başkanı Eylem Amak, Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi (TKDP) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Emin Kardaş ve partililer katıldı.

‘Kürdistan’ ve ‘Öcalan’ propagandası

Mitingde, sık sık terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve sözde “Kürdistan” propagandası yapıldı. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, huzurun gelmesi için terörist başı Öcalan’ın üzerindeki tecridin kaldırılması gerektiğini savundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 20:50
  1. Mardin
  2. miting
  3. HDP
  4. SİYASET Haberleri
  5. Kızıltepe

YORUM YAZ

  • HaktanHaktan43 dk önce
    Hala devlet bu hdplilere maaş veriyorlar

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Adana’da 5 kişinin cesedi sahilde çadırda bulundu
  1. Adana’da 5 kişinin cesedi sahilde..
  2. Taşyürek: “Çok zor şartlarda oyuncu..
  3. 7 ilde büyük operasyon: Onlarca..
  4. Irak ve İran arasında 5 mutabakat..
  5. Canan Karatay: Kilo aldırmıyor, doya..
  6. Cezayir'deki gösterilerde bir çocuk..
  7. Salih Bayraktar, spor camiasıyla bir..
  8. Hindistan-Pakistan sınırında çatışma:..
  9. Bisikleti ile otomobile çarpan kız..
  10. Fenerbahçe'de Sivasspor maçı..
  11. Bakan Çavuşoğlu müjdeyi verdi: Çifte..
  12. Mehmet Akif Ersoy’u andılar
  13. Otobüs kazasında yaralanan yaşlı kadın..
  14. Karabük’te 150 üreticiye meyve fidanı..
  15. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı..
  16. Fahrettin Altun'dan Kürtçe "kardeşlik..
  17. Kahveci’den Vergili’ye ziyaret
  18. Sivas'ta 10 bin kişilik istihdam hedefi
  19. Yeşil reçete operasyonunda 9 tutuklama..
  20. Bağdat'ta Yeşil Bölge'nin açık olduğu..
  21. Neto, Sporting Lizbon ile anlaştı
  22. Başkan Vergili Kurtuluş..
  23. Safranbolu’da pazartesi duaları devam..
  24. Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm
  25. Dağda kaybolan kadını 27 saat sonra iz..
  26. Ekrem İmamoğlu: “Kentsel dönüşüm kabus..
  27. İran Cumhurbaşkanı Ruhani: “Irak’la..
  28. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
  29. Altun’dan 'Kürtçe' video paylaşımı:..
  30. Tekirdağ’da arama kurtarma ekibi..
Venezuela'da kritik gelişme! Tümü iptal edildi
Venezuela'da kritik gelişme! Tümü iptal edildi
Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...

Günün Karikatürü

12 Mart 2019
Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'
Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'
Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!