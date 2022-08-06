HDP mağduru aileler bin 68 gündür evlat nöbetinde
Çocuklarının terör örgütü HDP/PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 68’inci gününe girdi.
4 yıldır evlat hasreti çeken baba Şadin Elhaman, evladını almadan gitmeyeceğini söyledi. Elhaman, “2017’den beri çocuğumdan haber alamadım. Oğlumu dağa gönderen HDP ve taraftarlarıdır. O günden beri çocuğumun peşini bırakmadım, bırakmam da. HDP kepengini kapatıp gitti. Çocuklarımızı getirin. Sonuna kadar oğlumdan vazgeçmeyeceğim ve onlardan alacağım” dedi.