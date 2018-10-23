HDP küstahça tehdit etti: Ya masaya oturacaksınız ya da savaşacaksınız

Sezai Temelli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a tecrit uygulandığını ileri süren ve bu kaldırılmadan ülkede barış konusunda adım atmanın mümkün olmadığını savunan Temelli, şu ifadeleri kullandı:

"Bunu, 2013-2015 yılları arasında hep birlikte yaşadık. Muhatabı ile ya bir masaya oturacaksınız ya da savaşa devam edeceksiniz. Bu iktidarın tercihi savaştır. Biz de onlara masa mesafesini öneriyoruz. Gelin muhatabı ile oturun. Biz demokratik siyasetin içinde olanlar buna geçmişte olduğu gibi katkı vermeye hazırız. Bu muhatabı yok sayarak, başka muhataplar arayarak çözüm üretemezsiniz."