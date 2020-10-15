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Aktüel HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu:
Aktüel

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu:

"Yılın sekiz ayında şehir hastanesi müteahhitlerine, şirketlerine ödenen parayla 500 yataklı 17 devlet hastanesi yapılabilirdi"

Yeniakit Publisher
2020-10-15 13:00:15 -
HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu:

TBMM (AA) - HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Yılın sekiz ayında şehir hastanesi müteahhitlerine, şirketlerine ödenen parayla 17 tane 500 yataklı devlet hastanesi yapılabilirdi." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gümüşhane Cezaevinde bulunan Mustafa Kabakçıoğlu'nun 29 Ağustos'ta hayatını kaybettiğini, bu ölümün bir an önce araştırılması gerektiğini söyledi.

HDP'li Gergerlioğlu, "Gümüşhane savcılığı, bu ölümdeki skandalla ilgili açıklama yapacağına 'bu evraklar, fotoğraflar' niye ortaya çıktı açıklaması yapıyor." diye konuştu.

Yılın sekiz ayında şehir hastanesi müteahhitlerine, şirketlerine ödenen parayla 500 yataklı 17 devlet hastanesi yapılabileceğini ileri süren Gergerlioğlu, "Sayıştay raporlarında yer alan hukuk dışılıkların hesabını kimsenin vermediğini" savundu.

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