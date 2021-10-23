  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset HDP Kılıçdaroğlu ile pişti oldu! Hüda Kaya’dan işini yapan görevlilere tehdit
Siyaset

HDP Kılıçdaroğlu ile pişti oldu! Hüda Kaya’dan işini yapan görevlilere tehdit

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, kendisini içeri almayan Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde görevli memurları, "Hesap vereceksiniz" diyerek tehdit etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 14:07:00 -

Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasını bahane ederek başlatılan provokatif gösteriler devam ediyor.

PKK sevici HDP’li Hüda Kaya da eylemlere destek vermek için Boğaziçi Üniversitesi’ne gitti. Boğaziçi Üniversitesi kampüsündeki güvenlik görevlileri, Kaya’nın provokasyonuna müsaade etmedi.

Geçtiğimiz günlerde memurları tehdit ederek büyük skandala imza atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na özenen Hüda Kaya, memurları tehdit etti. İçeri girmek için direten Kaya, “Hesap vereceksiniz” diyerek memurlara adeta kin kustu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ara tatil kaç gün okullar ne zaman tatil olacak?
Eğitim

Ara tatil kaç gün okullar ne zaman tatil olacak?

Ara tatil kaç gün? 2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül Pazartesi günü başladı. Kasım ayında milyonlarca öğrenci ara tatil yapacak. Bu sebe..
Erdoğan'a karşı nankörlüğe devam! Durmuş Yılmaz, bu kez doları tutturamadı
Siyaset

Erdoğan'a karşı nankörlüğe devam! Durmuş Yılmaz, bu kez doları tutturamadı

Zamanında laikçilerin saldırılarına karşı kendisini yedirmeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı saf tutan ve muhaliflere katılan D..
Vekil değil sanki mafya! CHP'li Özel böyle tehdit etti
Gündem

Vekil değil sanki mafya! CHP'li Özel böyle tehdit etti

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ve hükümeti tehdit etmeye kalktı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay