HDP Kılıçdaroğlu ile pişti oldu! Hüda Kaya’dan işini yapan görevlilere tehdit
HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, kendisini içeri almayan Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde görevli memurları, "Hesap vereceksiniz" diyerek tehdit etti.
Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasını bahane ederek başlatılan provokatif gösteriler devam ediyor.
PKK sevici HDP’li Hüda Kaya da eylemlere destek vermek için Boğaziçi Üniversitesi’ne gitti. Boğaziçi Üniversitesi kampüsündeki güvenlik görevlileri, Kaya’nın provokasyonuna müsaade etmedi.
Geçtiğimiz günlerde memurları tehdit ederek büyük skandala imza atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na özenen Hüda Kaya, memurları tehdit etti. İçeri girmek için direten Kaya, “Hesap vereceksiniz” diyerek memurlara adeta kin kustu.