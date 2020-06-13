HDP katlettiği çocukların hesabını versin

Hasan Eğrigöz Ankara

Ankara Barosu’nun Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı hedef alarak, skandal ifadeler kullanmasının ardından hakkında soruşturma başlatılması PKK’nın siyasi uzantısı HDP’yi de rahatsız etti. HDP’li Hüda Kaya’nın, Meclis’te yaptığı konuşmada Erbaş’ı, “Haksız yere katledilen insanlar için konuşmalı” diyerek hedef göstermesi tepkilere neden olurken, Akit’e konuşan STK temsilcileri, “PKK ile kol kola gezen HDP, önce PKK’nın katlettiği, yetim bıraktığı çocukların hesabını versin” dediler.

Neden sapkınlıktan korunmasına karşısınız?

“Çocukların uyuşturucudan korunmasına karşı çıkmıyorlar da, neden sapıklıktan korunmasına karşı çıkıyorlar?” diyen Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) Genel Başkanı Rıdvan Kaya, “HDP’nin terör örgütü PKK ile inkar etmediği açık ilişkilerini ve PKK’nın eylemlerini bir yana bırakalım. Peki burada Diyanet’in baroyla olan tartışmasında çocukların korunması yok mu? Devlet çocukları sapıklıktan korumak zorunda. Diyanet de uyarılarda bulunarak görevini yerine getirdi. Çocukların uyuşturucudan korunmasına karşı çıkmıyorlar da, neden sapıklıktan korunmasına karşı çıkıyorlar? Nesli korumak Diyanet’in en temel görevidir. Nesli korumak için çaba sarf ediyor. Dolayısıyla burada gerek sapıkların, gerek PKK’nın, gerek başka zalim odakların çabalarına, faaliyetlerine karşı Diyanet’in aldığı tavır, görevini yerine getirmektir. Bununla alakalı söylenen şeyler, polemik, demagoji ve sadece kendi suçlarını örtmek olur. Doğrusu da HDP’ye yakışır yaptıkları. Ankara Barosu ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş arasında çıkan tartışma, aslında çocukları korumak içindi. Diyanet çocukları sapıklıktan koruyor. LGBT sapkınlığından koruyor. HDP’nin PKK dostluğu aşikar ki onlar da inkar etmiyorlar” şeklinde konuştu.

HDP’nin ‘çocuk hakkı’ demeye hiç hakkı yok!

HDP’nin asıl derdinin İslam’la olduğunu söyleyen Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz da, “HDP’nin hedefi, Diyanet değil, İslam’dır. İşbirliği içinde olduğu PKK’nın yıllardır şehit ettikleri İmamların ve Kur’an Kursu hocalarının, çocukların, güvenlik güçlerinin hesabını versin. Onların din düşmanlığı ortada ki şehit ettikleri cami hocalarından birisi benim amcam. Onlarca çocuğu katleden, binlerce çocuğu yetim bırakan PKK ile işbirliğinde olan bir HDP’linin ‘çocuk hakkı’ demeye hakkı yok. Biz biliyoruz kimin ne olduğunu. Diyanet İşleri Başkanlığı da üzerine düşen görev ne ise onu yapmıştır” dile getirdi.