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Siyaset HDP Kars İl Başkanı Sevda Subaşı tutuklandı
Siyaset

HDP Kars İl Başkanı Sevda Subaşı tutuklandı

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca Kars ve Iğdır'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HDP Kars İl Başkanı Sevda Subaşı'nın da aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 00:46:00 - 2021-02-16 00:48:49
HDP Kars İl Başkanı Sevda Subaşı tutuklandı

Kars ve Iğdır'da 12 Şubat'ta düzenlenen operasyonda evine yapılan baskınla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen HDP Kars İl Başkanı Sevda Subaşı'nın da aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince il merkezi, Digor ilçesi ile Iğdır'da "terör örgütü üyesi olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla, HDP Kars İl Başkanı Sevda Subaşı, HDP il yönetimindeki Zeki Şur, HDP Digor ilçe yönetiminde bulunan 2 kişi ile Iğdır HDP il yöneticilerinden 1 kişi 12 Şubat tarihinde gözaltına alınmıştı.

HDP'li başkan tutuklandı

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkartılan Subaşı ile Çopur, savcılıktaki ifadeleri sonrası sevk edildikleri sulh ceza hakimliğine "terör örgütü üyesi olmak", "terör örgütüne maddi yardım sağlamak" ve "örgüt propagandası yapmak" suçlarından tutuklandı.

Operasyonda gözaltına alınan HDP ve DBP'li 4 kişinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

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