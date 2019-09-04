HDP kapattı, atanan kayyım geri açtı 31 Mart seçimleriyle terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin yönetimine geçen Diyarbakır'da kapatılan Millet Kıraathanesi, atanan kayyımla yeniden vatandaşların hizmetine açıldı.

Görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, HDP'li yönetim döneminde işlevsiz hale getirilen Millet Kıraathanesi'ni yeniden hizmete açtı. İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Yenişehir ilçesi Ofis Semtinde, düzenleme yapılarak, hizmete açılan Millet Kıraathanesi'nde kitap okuyan ve ders çalışan gençlerle buluştu. "HDP işlevsiz hale getirdi" Gençlerle sohbet eden Güzeloğlu, yaptığı açıklamada, 2018 yılında o dönem görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince hizmete açılan kıraathanenin önemli işlev üstlendiğini söyledi. Binlerce çocuk ve gence hizmet veren kıraathanenin, 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından HDP'li yönetim döneminde işlevsiz hale getirildiğini aktaran Güzeloğlu, raflardaki kitapların indirildiğini, bilgisayar ve eğitim sınıfları ile çocuk korosu biriminin kapatıldığını kaydetti. "Büyük önem vereceğiz" Belediye başkan vekili olarak görevlendirilmesinin ardından kısa zamanda kıraathanenin raflarına kitapların yerleştirildiğini, kapalı birimlerin açıldığını dile getiren Güzeloğlu, kıraathaneyi gençlerin hizmetine sunduklarını aktardı. Güzeloğlu, belediye olarak kültür ve sanat etkinliklerine büyük önem vereceklerini belirtti.

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