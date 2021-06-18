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Gündem HDP kapatma davasında flaş gelişme
Gündem

HDP kapatma davasında flaş gelişme

AYM raportörü ilk incelemeyi tamamlayarak terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kapatılması hakkında hazırlanan iddianamenin kabulünü talep etti.

Yeniakit Publisher
2021-06-18 15:18:00 -
HDP kapatma davasında flaş gelişme

Anayasa Mahkemesi (AYM) raportörü, Halkların Demokratik Partisi'nin(HDP) kapatılması istemiyle gönderilen iddianameyi inceledi. Raportör, iddianamenin kabul edilmesi yönünde görüş bildirdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından hazırlanan ve "HDP'nin terör eylemlerinin odağı olduğu, HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladıkları" suçlamalarınn yer aldığı iddianame daha önce AYM tarafından, eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle geri gönderilmişti.

Raportör, ilk incelemede iadeye neden olan eksikliklerin giderildiğini belirtti.

AYM heyeti Pazartesi günü Türkiye saatiyle 10.00'da toplanarak, iddianamenin kabul edip edilmeyeceğine karar verecek.

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