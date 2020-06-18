HDP kapatılacak mı, kapanacak mı?

Halkların Demokratik Partisi olarak bilinen HDP için son dönemde sosyal medyada çıkan haberlerin doğru olup olmadığına ilişkin araştırma yapan kişiler, HDP'nin kapatılıp kapatılmayacağına kesin bir yanıt arıyor.

Kürt kardeşlerimiz üzerinden ayrımcılık...

Konuyla ilgili Osmanlı Ocakları Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, HDP'nin kapatılması için Genel Başkan Kadir Canpolat liderliğinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına müracaatta bulunulduğunu belirtildi.

Açıklamada Genel Başkanı Kadir Canpolat, şu ifadelere yer verdi:

"Bir taraftan Mehmetçiğimiz PKK ile savaşırken, diğer taraftan HDP'nin elini kolunu sallayarak siyaset yapmasını kabul etmiyoruz. ABD ve İsrail desteği olan örgütleri istemiyoruz. Hendek savaşlarında HDP'li belediyelerin nasıl PKK'ya yardımda bulunduklarını iyi biliyoruz. PKK propagandası yapıp, 'Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz' diye kimlerin söylediğini de çok iyi biliyoruz. Bizler ırk, cins ve siyasi ayrımı yapmayan bir teşkilatız. Fakat Kürt kardeşlerimiz üzerinden ayrımcılık yapılmasını asla kabul edemeyiz. Hal böyle iken HDP'nin varlığı bir an önce son verilmelidir, ilgili kişiler cezalandırılmalıdır." dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik HDP için...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik HDP'nin kapatılması konusunda sorulan soruya yanıt verdi. Çelik teröre destek veren partilerin kapatılmasının ileri demokrasilerin kırmızı çizgisi olduğunu söyledi. Konu yargının konusu olduğu için Çelik HDP'lilerin yargı karşısında yanıt vereceğini belirtti.