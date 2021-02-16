HDP kapatılacak mı? HDP kapatılıyor mu?

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Terörü hilesiz veya hilafsız kınayamayan, kurduğu cümlelere amaları, fakatları el yapımı patlayıcı gibi konuşlandıran, zevahiri kurtarabilmek amacıyla kanlı örgütün adını anmaktan bile imtina edenler sadece korkak değil, sadece kokuşmuş değil, aynı zamanda terörün irili ufaklı koçbaşlarıdır." dedi. Bahçeli, " Mazbatalı teröristler gazi Meclis'te olamaz. Bu kutlu çatı altında düşmana methiye düzenlerin ne işi var? Şerefsizlere sempati besleyenlerle ile tasmaları Kandil'den tutulan müptezellerle aynı yerde nasıl buluşacağız? Hak mıdır, adalet midir? Onların demokrasi mücadelesi içinde oldukları iddia ediliyorsa bizim yaptığımız nedir?" açıklamasında bulundu.

HDP kapatılacak mı?

Devlet Bahçeli, Gara'da adice katledilen vatandaşlarımızı ele aldığı konuşmasında HDP'ye sert eleştirilerde bulundu. HDP'nin PKK'nın ta kendisi olduğun söyleyen Bahçeli, "İktidar kayıpların ailelerine hesap vermelidir diyor HDP. Utanmazlar, yüzsüzler. HDP PKK'nın ta kendisidir. Aynadaki karşılığıdır. HDP'nin ipi ve idaresi Kandil'dedir. HDP kapatılmadan PKK'nın TBMM'deki ayağını kesmenin başka bir yolunu bilen, bizi de ikna edebilecek aslan parçası bir diplomat var mıdır? Terörist cenazelerine katılanlara millet vekilliği haramdır. Sabır taşı çatladı, bıçak kemiğe dayandı. Sırtını PKK'ya dayayanlara vekillik haramdır. Ne diplomasisi, kiminle diplomasi. Terör örgütü ile neyin diplomasisi. HDP, PKK'nın ta kendisi, aynadaki aynıdır. HDP'nin kapatılmasına yönelik, 3 maymunu oynayanlar kimdir? HDP kapatılmadan PKK'nın ayağını Meclis'ten kesmenin başka bir yolu var mıdır? Bu HDP'nin kapatılması için zaman kaybetmek, devletimizin haklarını zarar vermektedir." ifadelerini kullandı.

15 Ekim 2012 tarihinde kurulan Halkların Demokratik Partisi (HDP), her daim teröristlerle kucak kucağa oldu. 31 Mart yerel seçimlerinde terörist partisi HDP, Millet ittifakında yer alarak CHP ve İYİ Parti ile ittifak ortağı olmuştur.