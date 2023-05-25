HDP kanadından büyük Ümit Özdağ tepkisi: Zehir zıkkım olsun!'

Ümit Özdağ'ın seçimin ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini duyurmasının ardında HDP seçmenleri Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceklerini açıklamaya başladı.

Hiç bir ideolojileri birbirine uymayan ancak çıkar birlikteliği yapan CHP ve HDP'nin çıkarları daha seçim bitmeden çatışmaya başladı.

PKK Terör Örgütü'nün sürekli destek verdiği ve oy istediği Kılıçdaroğlu'nun kendisini 'Türk milliyetçisi' olarak tanımlayan Ümit Özdağ ile anlaşması HDP'li vekiller ve seçmeneler tarafından tepki çekti.

"ZEHİR ZIKKIM OLSUN"

HDP'nin eski milletvekili Ziya Pir, yaşanan bu gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından "Bu sefer de 'Zehir zıkkım olsun' diyerek oy vereceğiz" açıklamasında bulunarak yaşanan rahatsızlığı gözler önüne serdi.

İŞTE HDP'LİLER TARAFINDAN KILIÇDAROĞLU HAKKINDA PAYLAŞIMLAN SİTEM DOLU YAZILARDAN BAZILARI

♦ Emin olun 1.tur kadar kolay olmayacak o iş.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kılıçdaroğlu'nu severek takip eden biri olarak, o kadar kolay oy vermeye gitmeyi düşünmüyorum. Kimseyi olumlu ya da olumsuz bir düşünceye meyletmek istemediğimden nedenlerini detaylı yazmayacağım ama herkes değerlendirmesini yapacaktır.

♦ Hayır efendim kullanmayacağız.

♦ Oy kullanmam. Aileme de kullandırmam.

♦ Ben oy vermeyeceğim boykot

♦ Şüpheleri giderecek bir açıklama gelmez ise ben boykot edeceğim.