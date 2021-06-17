HDP İzmir il binasında ne oldu? HDP İzmir il binasına saldıran kim?

İzmir'de HDP il başkanlığı binasına girerek bir görevliyi silahla öldüren kişi gözaltına alındı. Olay, saat 11.00 sıralarında, Çankaya Semti'ndeki bir binada meydana geldi. HDP İl Başkanlığı'nın da bulunduğu 7 katlı binaya giren kimliği belirsiz kişi, bir anda sokağa tabancayla ateş etti. Korkan vatandaşlar, korunaklı yerlere kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, binanın bulunduğu sokağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirdi. Yaya geçişine sokak kapatıldı. Polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

Kimliğini bilmediğimiz bir kişi girdi. İddiaya göre sandalye ve yangın tüpü ile camı kırdı, ardından da ateş etmeye başladı. Silahlı saldırgan kapıyı açan görevli Deniz Poyraz'ı öldürdü. Salgın kendisi teslim oldu ve gözaltına alındı. Salgırganın kimliği tespit edildi. Saldırgan 35-40 yaşlarında tahminimize göre, bir erkek. Geniş güvenlik önlemleri arasında binadan çıkarıldı.

İzmir Valiliği İzmir HDP binasındaki olayla ilgili açıklaması yaptı mı?

İzmir Valiliği, İzmir HDP binasındaki olayla ilgili açıklama yaptı. Valilik açıklamasında şunları belirtti: "İlimizde bugün saat 11.05 sularında 32 iş yerinin bulunduğu bir iş hanının 2. katındaki HDP il binasına, sağlık çalışanıyken istifaen ayrılmış olan O.G. isimli şahıs girerek, parti çalışanı olan Deniz Poyraz isimli şahsı tabanca ile ateş ederek öldürmüştür.Şüpheli şahıs yakalanmış olup olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır."