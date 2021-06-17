  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Afganistan'da yeni saldırı! 4 ölü
Afganistan'da büyük patlama! Ölü ve yaralılar var
Sivrisineklere karşı drone’lar devreye girdi
Sivas'ta hareketli saatler! Özel Harekat operasyon başlattı
Gündem HDP İzmir il binasına silahlı baskın! 1 kişi öldü, bölge abluka altında
Gündem

HDP İzmir il binasına silahlı baskın! 1 kişi öldü, bölge abluka altında

Silah seslerinin duyulduğu HDP İzmir İl Başkanlığı binası önünde polis ekipleri, geniş güvenlik önlemleri alırken bölgeye giriş çıkışlar da durduruldu. Saldırgan bir süre sonra teslim olurken, olayda binanın güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-17 12:33:00 -
HDP İzmir il binasına silahlı baskın! 1 kişi öldü, bölge abluka altında

Bugün saat 11.00 sıralarında, Çankaya Semti'nde Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Başkanlığı'nın da bulunduğu 7 katlı binaya giren kimliği belirsiz 1 kişi, bir anda sokağa tabancayla ateş etti. Binanın camları kırıldı. Polis bölgeye giriş-çıkışları durdururken alana özel harekat polisleri sevk edildi.

Gözaltına alındı

Korkan vatandaşlar, korunaklı yerlere kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, binanın bulunduğu sokağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirdi. Yaya geçişine sokak kapatıldı. Zanlı bir süre sonra ekiplere teslim oldu. Şahsın kim olduğu ve neden ateş ettiğine dair henüz bilgi edinilemedi.

Bir kişi öldü

Öte yandan olayda bir kişi hayatını kaybetti. Şahsın, binanın güvenlik görevlisi olduğu öğrenildi.

HDP'den ilk açıklama

HDP tarafından yapılan açıklamada ise "İzmir'deki provokasyon ve alçakça saldırıya karşı HDP'liler Konak'ta bulunan il binamızda toplanıyor. Her saldırı korkak saldırganları küçültürken, partimize sahiplenmeyi arttıracaktır." ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ali

bugün birinizi birgün HEPİNİZİ!!!
  • Yanıtla

Yorumcu

Karanlık odaklar harekete geçti. Önce peker şimdi bu saldırı
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay