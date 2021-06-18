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Aktüel HDP İzmir İl Başkanlığında bir kişiyi öldüren saldırgan adliyede
Aktüel

HDP İzmir İl Başkanlığında bir kişiyi öldüren saldırgan adliyede

İzmir'in Konak ilçesindeki HDP İl Başkanlığına giren ve bir kişiyi öldüren zanlı, emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-18 10:28:00 -
HDP İzmir İl Başkanlığında bir kişiyi öldüren saldırgan adliyede

HDP İzmir İl Başkanlığına girip tabancayla 1 kişiyi öldüren ve iş merkezinin çatı katında polis ekiplerince gözaltına alınan O.G'nin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Şühpeli, adliyeye sevk edildi.

Şair Eşref Bulvarı'ndaki iş merkezinin 2. katında bulunan HDP İzmir İl Başkanlığına dün giren O.G, Deniz Poyraz'ı tabancayla öldürmüştü.

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