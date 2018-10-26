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HDP ittifaka yeşil ışık yaktı

HDP Sözcüsü, İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, yerel seçimde ittifak için CHP ile resmi görüşmelerinin olmadığını ifade ederek, İttifak konusunda ise batı illeri açısından baktığımızda, en geniş demokrasi ittifakının yapılması gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

26 Ekim 2018 Cuma 13:51
HDP ittifaka yeşil ışık yaktı

Yerel seçimlerde CHP ile HDP arasında ittifak olup olmayacağına ilişkin bir soruyu yanıtlayan HDP Sözcüsü, İstanbul Milletvekili Hakkı SaruhanOluç, "Bizim, CHP ile herhangi bir resmi görüşmemiz yoktur. İttifak konusunda ise batı illeri açısından baktığımızda, en geniş demokrasi ittifakının yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bugün, toplumsal muhalefet safında yer alan, iktidar karşısında muhalefette olan bütün kurum ve kuruluşların, yerel seçimlerde sandıkta ittifak yapması gerektiğini özenle vurguluyoruz." dedi. 

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 13:51
  1. İstanbul
  2. CHP
  3. MHP
  4. yerel seçim ittifakı

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