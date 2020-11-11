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Aktüel HDP İstanbul Milletvekili Özen: "Dersim olayı için hakikat komisyonu kurulsun"
Aktüel

HDP İstanbul Milletvekili Özen: "Dersim olayı için hakikat komisyonu kurulsun"

Yeniakit Publisher
2020-11-11 13:27:42 -
HDP İstanbul Milletvekili Özen: "Dersim olayı için hakikat komisyonu kurulsun"

TBMM (AA) - HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen, "Dersim olayıyla yüzleşilmesi için yıllardır gizli kalan arşivlerin açılıp inceleneceği bir hakikat komisyonu kurulmalıdır." dedi.

Özen, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Seyit Rıza ve arkadaşlarının idam edilişinin 83. yıl dönümü olduğunu ifade ederek, Seyit Rıza'nın yaşanan olayların sorumlusu olarak gösterilerek hedef haline getirildiğini savundu.

AK Parti iktidarının yaşanan olaylardan dolayı özür dilediğini ancak bu acıların telafisi için hiçbir adım atmadığını ileri süren Özen, "Her şeyden önce Dersim olayıyla yüzleşilmesi için yıllardır gizli kalan arşivlerin açılıp inceleneceği bir hakikat komisyonu kurulmalıdır, kayıp çocukların kimlere verildikleri ve nerede oldukları araştırılmalıdır. İdam edilen önderler ve katledilen mazlum halkın mezarları bulunmalı ve Dersim ismi iade edilmelidir." ifadelerini kullandı.


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