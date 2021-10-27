HDP ile saf tutan İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan 'hayır' oyuna akılalmaz gerekçe!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, Irak ve Suriye tezkeresine, partisi ‘evet’ dediği halde ‘hayır’ oyu verdi. Yılmaz, terörle mücadeleye karşı el kaldırma sebebini, "Bu yöneticiye iki yıl süreyle ülkenin kaderi teslim edilmemeli. Benim gerekçem budur" ifadeleriyle açıkladı.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, partisinin TBMM’deki grup toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yılmaz, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ve CHP ile aynı safta durarak Irak ve Suriye tezkeresi için verdiği ‘hayır’ oyunun gerekçesini şu sözlerle anlattı:

"Bu yöneticiye iki yıl süreyle ülkenin kaderi teslim edilmemeli. Benim gerekçem budur. Ben İYİ Parti'de siyasete başladım, İYİ Parti'de siyaseti bitireceğim. Bir sıkıntı yok."

Terörle mücadeleye karşı 'hayır' oyu kullanan Yılmaz, partinin tezkereye ‘evet’ oyu kullanmasına ilişkin de "Olabilir. Demokraside her şey mümkün. Herkesin aynı şeyi düşünmesi şart değil. Eğer bunu yaparsak ilerleriz. Yapamazsak o zaman tek taraflı oluruz. Dolayısıyla bugünkü sıkıntıların devamını sağlamış oluruz" diye konuştu.