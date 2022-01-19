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Siyaset HDP ile iş kotaran Meral Akşener şimdi de milliyetçilik satmaya başladı
Siyaset

HDP ile iş kotaran Meral Akşener şimdi de milliyetçilik satmaya başladı

HDP ile gizli ittifakı sürekli inkar eden İP Başkanı Meral Akşener büyük bir pişkinlik örneği sergiledi. Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teröristbaşı Öcalan'ı serbest bırakma amacı olduğunu iddia ederek "Arzu ettiğin hesabı kesmesi için İmralı'ndakini çıkarmanın peşindeysen orada duracaksın; sakın ha, sakın ha, sakın ha!" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 11:57:00 - 2022-01-19 13:07:59
HDP ile iş kotaran Meral Akşener şimdi de milliyetçilik satmaya başladı

Millet İttifakı çatısı altında CHP'nin güdümünde terör partisi HDP ile kolkola giren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener akılalmaz bir pişkinliğe imza attı.

Akşener komik bir iddiada bulunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teröristbaşı Öcalan'ı serbest bırakma amacında olduğunu iddia etti.

Akşener'den komik iddia

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a yönelik, "Edirne’deki en büyük hesabı İmralı’dakine verecek" ifadesine  tepki gösterdi.

"Sayın Erdoğan bu memlekette eğer bir hesap kesilecekse onu yüze Türk yargıcı kesmelidir. Makamının ciddiyetinin farkına var ama. Seçilmiş cumhurbaşkanıyım diye vaka satarak geziyorsun ama AKP Genel başkanlığı fikrinden anlayışından kurtulamadın gittin kardeşim. Bu ülkenin cumhurbaşkanı böyle abuk sabuk konuşamaz kendine gel" diyen Akşener, şunları kaydetti:

"Başka oyunlar peşindesin. Seni şimdiden uyarıyorum, eğer arzu ettiğin hesabı kesmesi için İmralı'ndakini çıkarmanın peşindeysen orada duracaksın. Sakın ha, sakın ha, sakın ha! Böyle bir ahmaklığa böyle bir hainliğe yeltenirsen karşında bizi bulursun. Bu memleketi senin seçim kazanma hırslarına yedirmeyiz."

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Yorumlar

099

malum farsaya teweccuh edenler de ona mustehak
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ŞİRAZE

Senin Allah belanı versin,utanmaz arlanmaz.
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