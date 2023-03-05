HDP ile ilgili olay iddia! Bu ne iş Temel Karamollaoğlu?

Meral Akşener'in, HDP için “Onların olduğu masada biz olmayız. Bizim olduğumuz masada da HDP olmaz” dediğini hatırlatan Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik, "Şimdi şartlar oluştu, İYİ Parti masadan kalktı. HDP’nin masanın altıncı ortağı olmasının yolu açıldı. Saadet, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti itiraz etmezse Millet İttifakı yoluna ‘yeni Altılı Masa’ olarak devam edebilir. Hatta Kılıçdaroğlu’nun dün görüştüğü Türkiye İşçi Partisi (TİP) de masaya HDP ile dâhil edilebilir" ifadelerini kullandı.

Çelik, dikkat çekici yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Akşener sadece Kılıçdaroğlu karşıtlığı yapmadı. CHP’nin yönettiği Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyeleri üzerinde hak iddia etti. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun “Gölge genel başkanı benim” demeye getirdi. Hak iddiasını masayı devirirken de dile getirdi. Yani sadece masayı dağıtmadı, bundan sonrası için CHP’yi karıştıracak büyük bir kaosun fitilini de ateşledi.

“Kişisel ikbal hesapları için üretilmiş devşirme bir siyasetin ‘hınk’ deyicisi olmayacağız” gibi ağır bir cümlenin üzerine; “Erdoğan’a karşı açık ara kazandığını gördüğümüz iki ismin adaylığı konusunda görüşümüzü beyan ettik” diyerek Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’na CHP’den istifa etmeleri çağrısında bulundu. Yani ‘tek bir adayın tasdiki için çalışan noter masası’ dediği Altılı Masa’yı deviren ve Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı kazan kaldıran Meral Akşener, giderken CHP’yi de ikiye değil üçe böldü. Basın açıklaması sırasında basın mensuplarını kastederek, “Sizlerin aracılığıyla Sayın Mansur Yavaş’a ve Sayın Ekrem İmamoğlu’na bir çağrıda bulunmak istiyorum, milletimiz çok kritik bir kırılmanın eşiğinde sizi göreve çağırıyor” cümlesiyle uzun zamandır kulislerde konuşulan İYİ Parti’nin adayı CHP’nin içinden başka bir isim olacak iddiasının doğruluğunu da tasdik etmiş oldu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

HDP’YE YER AÇILDI

Konuşmanın satır aralarında diğer 5 siyasi partinin Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusunda mutabık olduğu bilgisi de vardı. Masadan kalkan başka bir parti daha olabilir mi yoksa masa kalan 5 partiye yeni isimler eklenerek yoluna devam eder mi şimdilik bilemiyoruz. Ancak İYİ Parti’nin olmadığı bir masaya oturmaya en yakın partinin HDP olduğunu belirtmekte fayda var. İttifakın dışında tutulan ve “gizli ortak” muamelesi gören HDP için Akşener, “Onların olduğu masada biz olmayız. Bizim olduğumuz masada da HDP olmaz” demişti. Şimdi şartlar oluştu, İYİ Parti masadan kalktı. HDP’nin masanın altıncı ortağı olmasının yolu açıldı. Saadet, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti itiraz etmezse Millet İttifakı yoluna ‘yeni Altılı Masa’ olarak devam edebilir. Hatta Kılıçdaroğlu’nun dün görüştüğü Türkiye İşçi Partisi (TİP) de masaya HDP ile dâhil edilebilir. Nitekim Kılıçdaroğlu, “Soframızı büyütmeye devam edeceğiz” diyerek ittifaka yeni partilerin katılacağını işaret etti. Bu şekilde ittifakın sağ-sol dengesizliği de ortadan kaldırılabilir.

HESAPLAŞMAYI OKUYAN BAŞLATTI

Masayı devirmesi ihtimali olursa Akşener hakkındaki gizli dosyaları açıklayacağını ilan eden Yaşar Okuyan’ın gelinen süreçte payı olduğu söyleniyor. Kılıçdaroğlu ile Akşener arasındaki “dedikodu”, “magazin” ve “yazıhane muhabbeti” atışması da son bir hafta içinde yaşandı ve arka planında Yaşar Okuyan’ın tehditleri vardı. Okuyan, Akşener masayı devirdikten sonra yenisafak.com’a verdiği demeçte iddialarının arkasında durarak şöyle bir cümle kurdu: “Akşener artık torunlarına bakacak.” Çok ağır bir mesaj. Nedir ne değildir bilmiyoruz ancak büyük bir hesaplaşmayı işaret ediyor.

Okuyan açıklamalar yapıp, ardından Kılıçdaroğlu ile görüşünce Akşener’den ‘hesaplaşma’ uyarısını FOX TV’de “o bitmeyen rövanş ortaya konur” diyerek yapmıştı. Daha düne kadar masanın büyük ortaklığını paylaştığı Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkan ve zehir zemberek ifadeler kullanarak Akşener, “yenilgi yenilgi büyüyen küçük hesaplar” diyerek de Kemal Beyin kaybettiği seçimleri hatırlattı. Eski defterleri açtı. İddialar ve tehditler 14 Mayıs’tan önce sahaya yansıyacak gibi. Bu durumda seçim sürecinde meydanlara yansıyacak tartışma ve atışmalar Erdoğan ile rakibi Kılıçdaroğlu arasında değil de bölünen Millet İttifakı arasında yaşanacağa benziyor. Bekleyip göreceğiz…"