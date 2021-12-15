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Siyaset HDP ile görüştü ziyaretten vazgeçti
Siyaset

HDP ile görüştü ziyaretten vazgeçti

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Güneydoğu programı kapsamında Gaziantep ve Şanlıurfa’yı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, programında yer almasına rağmen Diyarbakır annelerini ziyaret etmekten kaçınmıştı. Akit’e konuşan Diyarbakır anneleri, Kılıçdaroğlu’nun çadır ziyareti öncesinde HDP ile görüştüğünü ve bu görüşme sonrasında gelmekten vazgeçtiğini belirttiler.

Yeniakit Publisher
2021-12-15 09:51:00 -
HDP ile görüştü ziyaretten vazgeçti

Güneydoğu programı kapsamında Gaziantep ve Şanlıurfa’yı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sıra Diyarbakır’a gelince program son anda iptal etmiş ve Diyarbakır annelerinin yanına gitmekten yine kaçmıştı. Konuya ilişkin Akit’e konuşan Diyarbakır anneleri iptal edilen ziyarete ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, HDP'den izin almadan gitmedi!

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Güneydoğu programı kapsamında Gaziantep ve Şanlıurfa’yı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, sıra Diyarbakır’a gelince programda değişiklik yapmıştı. CHP Liderinin Diyarbakır annelerini ziyaretinin iptal edilmesinin ardından birçok iddia ortaya atılırken, Kılıçdaroğlu’nun ziyareti iptalinin perde arkası ortaya çıktı. Akit’e konuşan Diyarbakır anneleri, ilk başta Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendilerini ziyaret edeceğini öğrendiklerini, ancak HDP’li yetkililerle yaptığı görüşmenin ardından çadıra gelmekten vazgeçtiğini söylediler. Kılıçdaoğlu’na HDP’li yetkililerin verdikleri bilgileri de aktaran aileler, “Biz sözde HDP Diyarbakır İl binasını zorla işgal etmişiz ve devletten aldığımız destekle birlik olup kendisini çadıra kabul etmeyecekmişiz. HDP’liler kendisine böyle söylemiş. O da gelmekten vazgeçmiş” dediler.

Tek destek vermeyen Kılıçdaroğlu kaldı!

3 yılı aşkın bir süredir dağa kaçırılan evlatları için terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı HDP ile mücadele eden Diyarbakır annelerine nöbete başladıkları ilk günden bu yana birçok siyasetçi, STK ve vatandaşlardan destek geldi. Ancak nöbet tutan gözü yaşlı analara tek destek vermeyen isim, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

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