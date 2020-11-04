HDP ile araya mesafe koyamayan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni parti iddiası

Meral Akşener'in idare ettiği İYİ Parti ile kol kola girerek HDP ile ittifak yapan CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, "HDP'ye alternatif bir Kürt partisi kurdurmak için harekete geçtiler" iddiasında bulundu.

Girdiği tüm seçimlerde sandıktan çıkamayan ve partisi adına cumhurbaşkanlığına aday olmaktan korkan Kemal Kılıçdaroğlu, konuk olduğu Youtube kanalında açıklamalarda bulundu.

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile arasına mesafe koyamayan Kılıçdaroğlu, Millet İttifak'ına yoğunlaşan gündemi başka taraflara dağıtmanın derdine düştü.

Aslı astarı olmayan iddiaları gündeme getirmenin dışında Türkiye için başka bir icraat üretemeyen CHP lideri, iktidarın Millet İttifakı'nı parçalamak istediğini öne sürerek, "Millet ittifakını parçalamak istiyorlar. HDP'ye alternatif bir Kürt partisi kurdurmak için harekete geçtiler. Bunu iyi biliyorum. İktidar havuz medyasında bize bir şey yapamayacağını anladı. CHP'ye yakın medyaya teklif götürüyorlar. Ben bunu biliyorum. Ayrı bir parti kurmak için ciddi paralar ortaya koyuyorlar. Para hazır gel deniyor" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'de FETÖ krizi patlak verdi

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun, FETÖ’cüleri yurtdışına kaçırmakla suçlanan eski MİT’çi Enver Altaylı’nın yeğeni olduğunu, Kavuncu’nun FETÖ ile iltisaklı olduğu belirtilen Kazakistan Türk İş Adamları Derneği'nin bir dönem başkan yardımcılığını da yaptığını açıklayarak FETÖ’cü olduğu imasında bulunmuştu.