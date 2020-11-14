HDP ile anayasa taslağı alçaklıktır

Yavuz Selim İstanbul

Milliyetçilik satan İP ve Atatürkçülük istismarıyla oy devşiren CHP’nin, PKK uzantısı HDP ile 2018 yılında masaya oturarak AK Parti’yi devirme karşılığında ‘Federasyon Anayasası’ görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. 4 ay boyunca süren anayasa çalışmasıyla taslak hazırlandığı ve PKK’nın taleplerinin tek tek yasal güvenceye kavuşturulduğu öğrenildi.

Çalışmanın kirli maddeleri

İP-CHP-HDP ile SP’nin bir araya gelerek oluşturduğu Anayasa taslağında; Yarı federatif sistemle merkezi idarenin yetkilerinin azaltılarak yerel yönetimlerin kuvvetlendirilmesi, yerel meclislerin kurulması, Türkiye’nin 25 bölgeye bölünmesi, çok dilli eğitim, din dersinin kaldırılması, eşcinsel sapkınlığın legalleştirilmesi, inanç özgürlüğü kılıfıyla ateizm, agnostizm gibi sapık görüşlerin yerleştirilmesi gibi maddeler yer alıyor.

İP İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın ifşa ettiği Anayasa çalışmasını “ihanet buzdağının görünen yüzü” olarak değerlendiren uzmanlar, Akit’e yaptıkları açıklamada Millet İttifakı’nın maskesinin düştüğünü söylediler.

Milli Beka Hareketi YİK Üyesi Av. Hasan İlter, İyi Parti’nin ABD güdümünde dış kaynaklı bir parti olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: “Partiler Anayasa hazırlığı yapılabilir ama bu gizli yapılmaz. Bölücü HDP ile yapılan Taslak bizim asli devlet unsurlarımızı bertaraf etmektedir. Bu alçakça ve iğrenç bir girişimdir. Meral Akşener’in MHP’yi ele geçirme operasyonu başlamadan önce ABD Büyükelçisi, Conrad Otel’de hem CHP ile, hem HDP, hem de Meral Akşener ile görüşmüştü. Akşener, o dönem Devlet Bahçeli’nin izni olmadan bu görüşmeye katılmıştı ve görüşmenin içeriğini açıklamadılar. Gelişen süreçte yaşanan olaylar Meral Akşener’in ABD Büyükelçisi ile neyi, neden görüştüğünü ortaya koydu.”

Ümit özdağ ‘İP’i çekti

Kapalı kapılar arkasında gerçekleştirilen gizli planların tarumar olacağını belirten İlter, şöyle devam etti: “Anayasa taslağı dediğimiz şey ihanet buzdağının görünen yüzüdür. İP yerli ve milli değildir. ABD’nin güdümünde ve FETÖ’nün kontrolünde olduğunu görenler şimdi isyan ediyor. Anayasa taslağı ifşası henüz bir kıvılcımdır. Bu kıvılcım büyüyecek ve tüm İP’i saracaktır. Özdağ ve diğer İP yöneticilerinin bu tür açıklama ve tepkilerini göstereceklerini düşünüyorum. Ümit Özdağ, İyi Parti’nin İP’ini çekmiştir.”

Bağımsız Ülkücüler Platformu Kurucusu Adnan Baran da, şunları dile getirdi: “İyi Parti’nin böyle bir çalışmanın içerisinde nasıl olduğu asıl önemli meseledir. İyi Parti’yi kurduran güç hangi güç ise, anayasa çalışmasını yaptıran güç de odur. Bu ittifakı kurduran irade anayasa çalışmalarını yaptırdı, her tabana farklı mesaj verme amacıyla bunlar bir araya getirildi. Farklı duygularla İyi Parti’ye giden, cumhuriyetçi diye CHP’ye oy veren insanların iyi niyetleri burada suistimal ediliyor.”

İyi Parti gerçeğini görme vakti

Kirli ittifakın gayesine değinen Adnan Baran, şöyle devam etti: “Terör örgütünün renkleri ve amblemleriyle İstanbul’un göbeğinde park yapacak kadar ileri giden bir anlayıştan bahsediyoruz. Normalde İP ve CHP’nin buna sert tepki göstermesi lazımdı ama bunda da suskun kaldılar. Çünkü kurdukları ittifakta Türkiye’yi güçlendirmek gibi bir amaçları yok. Büyüyen, güçlenen yeni Türkiye’nin önünü kesmek için bir araya geldiler. “Biz Bağımsız Ülkücüler Platformu olarak CHP-İP-HDP’nin çalışmalarına şaşırmadık. Bunların şer niyetlerle ittifak kurduklarını biliyorduk. Halisane niyetlerle CHP ve İP gerçeğini görmelerinin vakti gelmiştir. Bunlar kendi iradeleri ile hareket etmiyorlar.”