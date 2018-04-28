HDP ilçe binasına operasyon!

Alınan bilgiye göre, Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 9'unun güvenlik işlemlerinin sürdüğü, diğer 30 kişinin ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılacağı öğrenildi.