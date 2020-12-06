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Gündem HDP İl Binası önünde eylem yapan annenin evini yakmaya çalıştılar
Gündem

HDP İl Binası önünde eylem yapan annenin evini yakmaya çalıştılar

Diyarbakır’da evlat nöbeti tutarak çocuklarını PKK terör örgütünden kurtarmaya çalışan Ayşegül-Rauf Biçer çifti, terör örgütü PKK mensupları tarafından gece yarısı diri diri yakılmaya çalışıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 15:36:00 - 2020-12-06 15:38:06
HDP İl Binası önünde eylem yapan annenin evini yakmaya çalıştılar

Çocukları PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı Binası önünde başlattıkları eylem bir yılı aşkın süredir devam ederken, PKK terör örgütündeki kalleşlerin ailelere yönelik tehdit ve tacizleri de sürüyor.

Acılı anne Ayşegül Biçer'in evini yakmaya çalıştılar

2 yıl önce 16 yaşındayken dağa kaçırılan oğulları Mustafa için evlat nöbeti tutan Ayşegül ve Rauf Biçer çiftinin evi, dün gece saatlerinde terör örgütü ve yandaşları tarafından yakılmak istendi. Koku gelmesi üzerine odaları gezen aile, perdelerinin alev aldığını gördü. Acılı anne Ayşegül Biçer, olaydan HDP ve PKK'yı sorumlu tuttu.

'Benim size yetecek kadar yüreğim var'

Bağlar ilçesindeki evlerine yönelik dün gece yakma girişiminde bulunulduğunu ifade eden Ayşegül Biçer, "Saat 02.45 civarında evim kundaklanmaya çalışıldı. Kızımın sayesinde fark ettik, müdahale ettik. Güvenlik güçlerimize haber verdik. Onlar da geldi gerekeni yaptı. Devletime güveniyorum ve gerekeni de yapacağına inanıyorum. 6-7 defadır adamlar ciddi ciddi bizi tehdit etmeye başladı. Buradan diyorum ki havlamayın, adamsanız direkt öldürün. Benim size yetecek kadar yüreğim var. İlk silahla bizi yıldırmaya çalıştılar. Yetmedi notlarla, yetmedi çocuğumu bana karşı kullandılar. Yetmedi en sonunda evimi kundaklamaya çalıştılar. Bundan emin olsunlar ki ben geri adım atmayacağım. Daha kin ve nefretle üstlerine gideceğim." dedi.

Güvenlik güçleri, kısıtlamayı fırsat bilerek acılı ailenin evini yakmaya çalışan şahısları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

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