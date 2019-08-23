HDP ikazlardan ders almadı!

Göksel Çağlav Ankara

Terör örgütü PKK’ya açık destek verdikleri gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına kayyım atanmasının yankısı Kandil’den geldi. Terör örgütü PKK’nın elebaşlarından sözde yürütme kurulu üyesi Karayılan">Murat Karayılan, “Son saldırı sınırdan değil, Diyarbakır, Van ve Mardin’den geldi” ifadeleriyle belediyelerin örgütle bağlantısını açıkça ortaya koydu.

Eli kanlı katil, “İki gündür öncelikle Diyarbakır, Van ve Mardin’de önemli bir direniş var. Kuşkusuz bu mücadelede Diyarbakır öncüdür. Halk mücadelesi sadece buralar ile sınırlı kalırsa bu da yanlış olur. Her tarafa yayılmalıdır” diyerek hendek ve çukur olaylarını tekrar gündeme taşımaya çalışıyor

HDP önceden uyarılmıştı

Kayyım atamaları ve eli kanlı katilin konu hakkındaki açıklamalarını Akit’e değerlendiren emekli Albay Ersan Ergür, “Yetkililer seçimlerden önce terörle iltisaklı terörü destekleyen ya da teröre bulaşmış kişi yada birimlerle irtibat ve işbirliği içinde olan adayların seçilseler bile görevden alınacağı ifade edilmişti. Bu ifade esasında HDP için yeni beyaz bir sayfa açmaları yönünde bir ikaz ve yol gösterme idi. Ancak HDP bu ikazı dikkate almayarak terörle bağlantılı ya da ilişkili bu adayları göstererek seçim sonrası kayyım atanmasını ve bunu fırsat bilip, taraftarlarını sokaklara dökerek bir kargaşa ve kaos ortamı oluşturmayı hedeflemişlerdir. Bu aklı HDP’nin düşünmesi mümkün değildir. Çünkü siyasi bir partinin seçimle geldiği bir belediyeyi kaybetmesi parti kuruluş amacına aykırıdır. Bu tamamen dış aklın ürünü bir faaliyettir” görüşünü dile getirdi

Halk bu oyuna gelmez

HDP’nin asıl amacının kaos ve kargaşa ortamı çıkarabilecek isimlerin üzerine yoğunlaşmak olduğunu belirten Ergür, “Böylece Türkiye iç çatışmalara sürüklenecek ve Suriye ve Kuzey Irak başta olmak üzere tüm İslam coğrafyasındaki stratejik hamlelerine son vermesi sağlanmak istenmektedir. HDP bunu bilerek ve isteyerek tatbik etmektedir. Ancak ferasetli halkımız oynanan bu oyunu fark ederek sokaklara dökülmeyecektir. Gezi eylemlerinde olduğu gibi bu provokasyona asla gelmeyecektir” dedi.

Oyunları boşa çıktı

Diyarbakır başta olmak üzere küçük çaplı birkaç olayın meydana geldiğini belirten Ergür, “Sözüm ona demokratik haklar bahane edilerek teröre destek veren insanların görevden alınmasından sonra bölge halkı en ufak bir tepki dahi göstermeyerek, oynanmak istenen bu oyunuz boşa çıkarmıştır. Çukur eylemlerinde bunu silahla başaramayanlar, şimdi sözüm ona bölge halkının demokratik seçimle gelmiş sözde terör destekçilerinin devreye sokulmasıyla başarmak hevesindedirler. Ancak bu durum kesinlikle başarıya ulaşamayacaktır” ifadelerini kullandı.

Dosyaları kabarık

Haklarında, “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme, silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütü propagandası yapmak, suçu ve suçluyu övmek” suçlarından çok sayıda dava ve soruşturma bulunan görevden uzaklaştırılan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan’ın, 31 Mart 2019’daki seçimlerin ardından da terör ve terör örgütü için çalışmayı sürdürdüğü belirlendi.

Adnan Selçuk Mızraklı hakkında bu suçlardan bir dava ve 8 soruşturma, Ahmet Türk hakkında iki dava, 4 soruşturma, Bedia Özgökçe Ertan hakkında da bir kovuşturma ve 6 soruşturma açıldı.

Teröre açık destek verdiler

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı hakkında, “Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme, silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütü propagandası yapmak, suçu ve suçluyu övmek” suçlarından bir dava ve 8 soruşturma açıldı. Ahmet Türk’e ilişkin ise bugüne kadar “silahlı terör örgütüne üye olma, görevi kötüye kullanma, terör örgütü kurma ve yönetme, terör örgütü propagandası yapmak, silahlı terör örgütüne isteyerek yardım etmek” suçlarından iki dava açıldı, 4 soruşturma yürütüldü. Hakkında 15 yıla kadar hapis istenen Bedia Özgökçe Ertan hakkında da “terör örgütü propagandası yapmak, silahlı terör örgütüne üye olmak, suçu ve suçluyu övmek” suçlarından bir kovuşturma ve 6 soruşturma yapıldı.

Belediyeler terörün merkezi haline getirildi

Mızraklı, Türk ve Ertan, terör örgütü ile iltisak, irtibat ve aidiyetleri nedeniyle görevine son verilen eski belediye çalışanlarını hiçbir resmi sıfatları bulunmamasına rağmen çeşitli isimlendirmeler adı altında söz konusu belediyelerde çalıştırdı, belediyeleri terör örgütü ile iltisaklı, irtibatlı kişilerin bulunduğu bir merkez haline getirmeyi amaçladı.

Terörle mücadele operasyonlarında etkisiz hale getirilen PKK’lı teröristlerin yakınlarına iş imkanı ve ailelerine maddi destek sağlamaya çalışan, şehit yakınlarına ise baskı uygulayan 3 isim, PKK’lı teröristlerin cenazelerine de katıldı.

Görevden alınan başkanlar, cadde, sokak ve parkların isimlerini, terör örgütü üyeliğinden hapis cezasına mahkûm edilen örgüt mensuplarının adlarını vererek değiştirdi.