HDP iddianamesindeki şeytan üçgeni

Göksel Çağlav Ankara

PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin kapatma davası iddianamesinde, “6-8 Ekim Olayları Ayn El-Arap (Kobani) Bağlamında PKK/KCK-HDP İlişkisi ve PYD/YPG ortaklığı da yer aldı. Bebek katili Öcalan’ın talimatları üzerine kurulan PYD’nin, HDP’nin kapatma davası iddianamesinde yer aldığı bölümünde, “PKK’nın Suriye’deki faaliyetleri PYD adı altında yürütülmeye başlanmış, ilk kongresinde Almanya’da yaşayan Kürt PEN Başkanı Dr. Zerdeşt Haco başkan olarak seçilmiş, bu görevini 2010 yılına kadar sürdürmüş, 2010 yılından itibaren aynı göreve Salih Müslim getirilmiştir” ifadelerine yer verildi. PKK ve YPG’nin ilişkileri iddianamede şöyle anlatıldı; “Suriye iç savaşının başlarında PYD’nin silahlı kanadı olarak YPG, 2004 yılında oluşturulmaya başlanmış, kuruluş ilanı 2011 yılında yapılmış, omurgasını HPG’li örgüt mensupları oluşturmuştur. 2012 yılında YJA-Star benzeri kadın örgüt mensuplarından oluşan YPJ adı altında silahlı örgütlenme faaliyetleri başlamış ve 4 Nisan 2013’te kuruluşu ilan edilmiştir. YPG ve YPJ’nin yanı sıra kentlerde sözde güvenliği sağlamak iddiasıyla “Rojava Asayiş” adı altında silahlı bir yapılanma meydana getirilmiştir. YPG bölgedeki alan hakimiyetini güçlendirmek maksadıyla mevcut silahlı terörist sayısını arttırmak amacıyla kontrolündeki bölgelerde zorunlu askerlik yasasını uygulamaya koymuştur. PYD, Afrin, Kobani ve Cezire’de Kurucu Meclis ilan etmiş ve PKK’nın öne sürdüğü demokratik özerklik modelini esas alan üç kanton kurmuştur. Afrin, Kobani ve Cezire bölgeleri, bu tarihten sonra kendi bölgesel yasama, yürütme ve yargı organlarını oluşturmuş, 30 Ocak 2014 tarihinde PYD daha önce kanton oluşturduğu bölgelerde özerklik ilan etmiştir. Terör örgütü Kantonlardaki yönetim şekli, ‘demokratik öz yönetim sistemi’ olarak adlandırılmıştır”

Aynı Amaca Hizmet Ediyorlar

HDP’nin terör örgütünün amaçları doğrultusunda hareket etiğinin anlatıldığı iddianamede, “PKK’nın Suriye kolunun örgüt terminolojisinde Rojava olarak tanımlandığı, 6-8 Ekim olaylarında PKK/KCK-PYD/YPG’nin çağrılarının davalı siyasi partide (HDP) olumlu karşılık bularak aynen yerine getirilmesi nedenlerinin anlaşılması bakımından, Demokratik Toplum Partisi (DTP)’nin kapatılmasından sonraki süreçte örgüt liderinin çatı parti oluşturulması yönündeki talimatı doğrultusunda Halkların Demokratik Partisi (HDP)’nin, aslında PKK/KCK terör örgütünün ‘Demokratik Özerklik Stratejisi’ni hayata geçirmek adına kurdurulduğu anlaşılmıştır. HDP’nin bu amaç doğrultusunda ‘Demokratik Özerklik’ stratejisini müzahir kitleye anlatabilmek için ‘Yerel Yönetimler Akademisi’ vb. adlar altında eğitimler verdiği, demokratik özerkliği yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, emniyet ve adalet hizmetlerinin ortak yürütüldüğü masumane politik bir talep gibi anlatmaya çalışmak adına silahlı terör örgütünün illegal amaçlarına legal görünüm kazandırmak gibi bir misyon yüklendiği, PKK/KCK terör örgütünün müzahir kitle üzerindeki etkisini sürdürebilmek amacıyla zaman zaman örgütün yayın organları üzerinden yapmış olduğu çağrı ve açıklamaları talimat olarak algıladığı ve buna paralel legal görünümlü çağrılarda bulunduğu, canlı kalkan eylemleri ve çeşitli kampanyalar adı altında PKK/KCK terör örgütüne karşı gerçekleştirilen operasyonlara karşı öncülük ettiği ve kitleyi eylem/etkinliklere yönlendirdiği, bu eylemlerde kitleyi güvenlik güçlerine karşı taşlı/molotoflu/havai fişekli saldırılara yönlendirdiği ve HDP’li bazı milletvekili ve siyasilerin de bizzat katıldığı eylemlerin değerlendirilmesinde; Örgütün sivil uzantılarından olan ve görünüşte siyasi faaliyet yürüten Halkların Demokratik Partisi (HDP) yöneticileri ve belediye başkanları eliyle kendisine biçilen rol çerçevesinde sivil itaatsizlik eylemlerinin (serhildanları) organize edildiği, sahip olunan kamusal siyasi imkan ve kabiliyetlerin bu doğrultuda kullanıldığı, eylemlerin en yıkıcılarının 6-8 Ekim 2014 Kobani olayları olduğu görülmüştür” denilerek HDP’nin PYD/YPG gibi PKK/KCK adına hizmet ettiği açıkça ortaya konuldu.

