HDP, Haçlı Batı’ya bel bağladı

Kapatılma davası sonrası HDP, Avrupa’dan medet ummaya devam ediyor. HDP’li AB Dış İlişkiler Komisyonu eş sözcüleri Feleknas Uca ve Hişyar Özsoy, Strasburg Temsilcisi Faik Yağızay ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric ile online toplantıda bir araya gelen HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP’ye açılan kapatma davası, Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi ve İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması gibi konulardaki rahatsızlığını dile getirdi.

AB’ye ağladı

Türkiye’yi şikayet eden Sancar, “Türkiye’nin Avrupa ile ilişkilerinin demokratik ilkeler doğrultusunda ilerletilmesi gerekiyor ve Avrupa Konseyi’ne de bu konuda önemli görevler düşüyor” ifadeleri ile AB’ye bel bağladı. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric de bu konuda çaba göstereceklerini ifade etti.

Legal parti olamadı

Konuya ilişkin Akit’e konuşan AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu: “HDP’nin kapanıp kapanmamasına bağımsız Türk yargısı karar verecek. Bu bir siyasi karar değil, tamamen hukuki. Yargının vereceği karara da hepimizin saygı duyması lazım. HDP’ye kapatılma davasının açılmasının temelinde HDP yönetim kadrosu bugüne kadar on binlerce insanın ölmesine sebeb olan PKK’ya ‘PKK terör örgütüdür’ diyemediler. PKK’nın TBMM’deki paravanı durumunda olması bir defa başlı başına meşru olmaktan çıkarıyor. HDP legal bir parti görünümünü şu ana kadar hiçbir zaman vermedi.

AB’de azgınlar var

“Dünyanın hiçbir yerinde de terör örgütlerinin bir partisi olmaz. Ama malesef Türkiye’de PKK’nın bir partisi var. Bunun adı da HDP. Avrupa Parlamentosu özellikle HDP ve PKK sempatizanlarına çok alet oldu. Bu konularda daha çok dikkatli davranmaları gerekir. AB de içlerinde çok azgın siyasilerin yüzünden zaman zaman rotasından zikzaklar yapıyor.”