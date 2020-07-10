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Aktüel

HDP Grup Başkanvekili Beştaş, Meclis'te kaza geçirdi

Ana Bina'daki merdivenlerden düşerek yaralanan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-10 20:42:51 -
HDP Grup Başkanvekili Beştaş, Meclis'te kaza geçirdi

TBMM (AA) - HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Mecliste merdivenlerden düşerek yaralandı.

Beştaş, Ana Bina'daki basın kapısı önünde bulunan merdivenlerden düşerek yaralandı.

Beştaş'a ilk müdahaleyi yanındaki milletvekilleri yaptı. Daha sonra Meclis kampüsü içerisinde bulunan sağlık birimine haber verildi. Ambulansla gelen sağlık ekipleri Beştaş'ı sedyeyle ambulansa taşıdı.

Hastaneye kaldırılan Meral Danış Beştaş'ın müşahede altında tutulduğu, durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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