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Siyaset HDP Gençlik Teşkilatı'ndan ilk açıklama: 'Ümit Özdağ varsa biz yokuz!'
Siyaset

HDP Gençlik Teşkilatı'ndan ilk açıklama: 'Ümit Özdağ varsa biz yokuz!'

Yeniakit Publisher
2023-05-24 15:32:00 -
HDP Gençlik Teşkilatı'ndan ilk açıklama: 'Ümit Özdağ varsa biz yokuz!'

HDP Gençlik Teşkilatı Kılıçdaroğlu Özdağ yakınlaşmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada 'JİTEM’in kurucularından Veli Küçük’ün derin projesi olan Ümit Özdağ varsa biz yokuz!' ifadelerine yer verildi.

HDP Gençlik Teşkilatı Kılıçdaroğlu Özdağ yakınlaşmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada 'JİTEM’in kurucularından Veli Küçük’ün derin projesi olan Ümit Özdağ varsa biz yokuz!' ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında 'Kendisinden başka kimseye yaşam hakkı tanımayan ırkçı, faşist zihniyete karşı; ortak yaşam için eşitlik ve demokrasi mücadelesi yürüten onurlu insanlara selam olsun.' denildi.
Sosyal medyada bazı HDP seçmenlerinin 'sahipsiz kaldık' diyerek Kılıçdaroğlu'na sitem ettiği görüldü.

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