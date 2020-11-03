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Siyaset HDP eski milletvekili tutuklandı!
Siyaset

HDP eski milletvekili tutuklandı!

HDP eski Milletvekili İbrahim Binici Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Kobani olaylarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 21:42:00 -
HDP eski milletvekili tutuklandı!

Kobani olayları olarak bilinen ve 6-7-8 Ekim 2014 tarihinde ülke genelinde PKK/KCK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen terör ve şiddet eylemleri ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında terör ve şiddet eylemleri sırasında sokağa çıkma çağrısı yapan PKK/KCK terör örgütü ve sözde örgüt yöneticileri ile siyasi parti yönetici ve partililer ile ilgili çok sayıda soruşturma ve gözaltı kararı verilmişti.

8 kişi hakkında yakalama kararı

Halen devam eden soruşturma kapsamında alınan tanık ve etkin pişmanlık beyanları doğrultusunda 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin terör örgütü tarafından eğitilerek PKK/KCK'ya bağlı sözde- komitelerde sosyal alan, sözcülük, ideolojik alan, kültür-sanat alanı gibi örgütsel görevler üstlendikleri tespit edildi. Terör örgütü üyeleri arasında kuryelik yaptığı da belirlenen 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik 27 Ekim'de Ankara merkezli 7 ilde operasyon düzenlendi.

HDP eski milletvekili tutuklandı

HDP eski milletvekili İbrahim BİNİCİ, Ayşe YAĞCI ve Mesut BAĞCIK gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Sabah

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