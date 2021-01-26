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Gündem HDP Esenyurt İlçe Eş Başkanları gözaltına alındı
Gündem

HDP Esenyurt İlçe Eş Başkanları gözaltına alındı

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin bulunduğu HDP'nin Esenyurt'taki binasına operasyonun ardından HDP Esenyurt İlçe Eş Başkanları Ercan Sağlam ve Dilan Kılıç gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 00:44:00 - 2021-01-26 01:24:31
HDP Esenyurt İlçe Eş Başkanları gözaltına alındı

HDP Esenyurt İlçe Eş Başkanları Ercan Sağlam ve Dilan Kılıç yeniden gözaltına alındı.

HDP'nin İstanbul Esenyurt'taki ilçe binasında ele geçirilen terör örgütü PKK ile ilişkili doküman ve dijital veriler incelemeye alındı.

HDP'li İlçe eş başkanları yeniden gözaltına alındı

HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda, PKK terör örgütüne ait afişler ve posterler bulunması üzerine operasyon başlatılmıştı. Operasyonda binadaki bilgisayarlara, harddisklere el konulmuştu.

İlçe başkanlığından çıkan harddiskler incelendi. İnceleme sonuncu, HDP ilçe başkanlığındaki iki yönetici örgüt üyeliği iddiasıyla gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar işlemler için emniyete götürüldü. 

Ne olmuştu?

HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda CHP’li belediyenin dezenfekte çalışmalarına dair fotoğraflarda terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin görülmesine dair polis gece yarısı operasyon düzenledi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı sonrası HDP ilçe binasına giren terörle mücadele ekipleri HDP binasında teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın posterlerinin yanı sıra çok sayıda terör dökümanları ele geçirdi.

Bu durum HDP ile PKK'nın bağını 'belgeli' bir şekilde yeniden gösterirken olayla ilgili iki eş başkan gözaltına alındı.

Eş başkanlar gün içerisinde serbest bırakılmıştı.

HDP Esenyurt ilçe binasına operasyon
HDP Esenyurt ilçe binasına operasyon

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HDP Esenyurt ilçe binasına operasyon

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