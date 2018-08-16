HDP, doların yükselmesini Öcalan'a bağladı

Küresel eşkıya ABD'nin, bölgenin yeni hakimi Türkiye'ye karşı başlatmış olduğu ekonomik savaş sonrası, Türk Lirası bir miktar değer kaybına uğradı. Bu durum karşısında Meclis'teki partilerden çeşitli çözüm önerileri geldi. Kimisi hükümete sonuna kadar destek verilmesi gerektiğini savunurken, kimisi de Meclis'i toplantıya çağırarak ülke sorunlarının acil bir şekilde görüşülmesini istedi. MHP hükümetin yanında olduğunu beyan ederken, CHP içinde devlete bağlılığını açıklama isteyen bazı isimler CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun engeline takıldı.

'Ülkeye sahip çıkalım' diyen CHP'lilere Kılıçdaroğlu karşı çıktı

TERÖRİST BAŞINA ÖZGÜRLÜK TALEBİ

Meclis'e girmeye hak kazanan siyasi partilerin ekonominin toprlanması için çeşitli çözüm önerileri sunmasına, terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP de katıldı. Ancak Kandil'in partisi HDP'nin çözüm önerisi oldukça farklı.

HDP'li sözcü Dilan Dirayet Taşdemir ekonomik krizle ilgili partisinin çözüm önerisini açıkladı. Taşdemir, yaşanan ekonomik krizin terörist başı Öcalan'a uygulanan tecrit politikalarından kaynaklandığını söyleyerek, Öcalan'ın özgürlüğünü istedi.