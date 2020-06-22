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Aktüel

HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Acar'ı disipline sevk etti

Yeniakit Publisher
2020-06-22 18:07:00 -
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Acar'ı disipline sevk etti

ANKARA (AA) - Halkların Demokratik Partisi (HDP), Ağrı'nın Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ın "katılımcı belediyeciliğe ters düşen politikalar yürüttüğüne dair şikayet ve eleştiriler" doğrultusunda disipline sevk edildiğini bildirdi.

HDP'den yapılan açıklamada, HDP Yerel Yönetim Kuruluna Acar ile ilgili partinin yerel yönetimlerde esas aldığı toplumcu, şeffaf, katılımcı belediyeciliğe ters düşen politikalar yürüttüğüne dair şikayet ve eleştiriler geldiği belirtildi.

Bunun üzerine Acan'ın disipline sevk edildiği kaydedilen açıklamada, sürecin tamamlanmasının ardından konuyla ilgili detaylar ve sonuçların halkla paylaşılacağı vurgulandı.



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